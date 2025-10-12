Di adiós a la humedad este invierno: este deshumidificador recoge hasta 10 litros al día y ya sale más barato

Teniendo en cuenta que el invierno se acerca y es una época en la que los niveles de humedad se disparan en muchos hogares, la búsqueda de los deshumidificadores poco a poco empieza a crecer, ya que son una excelente solución para evitar los problemas que esta puede causar. Y si eres de esas personas que está pensando en comprar uno, este Cecotec Big Dry 4000 Expert Connected no solo es una gran opción por lo que ofrece, sino también porque en estos momentos sale un poco más barato.

El mes pasado se vendieron más de 700 unidades de este deshumidificador de Cecotec, el cual tiene una gran valoración de 4,3 sobre 5 estrellas. Si a esto le sumamos que ahora cuesta unos 99 euros en Amazon gracias a un pequeño descuento del 10% sobre su precio recomendado, no es de extrañar que esté arrasando en ventas.

Compra el deshumidificador Cecotec Big Dry 4000 Expert Connected al mejor precio

Cecotec Big Dry 4000 Expert Connected Cecotec

El Cecotec BigDry 4000 Expert Connected es un deshumidificador portátil ideal para prevenir la aparición de moho en las paredes, reducir los niveles de alergia y eliminar malos olores, entre otras cosas. Cuenta con un diseño elegante y transportarlo de una habitación a otra es muy sencillo al venir tanto con unas ruedas multidireccionales como con un asa.

Este modelo tiene un gran poder de deshumidificación de 10 litros de agua al día, por lo que reduce notablemente la concentración de humedad en el aire, y está pensado para dormitorios, salones, despachos o incluso locales con una superficie de hasta 40 m². Asimismo, nos da la posibilidad de seleccionar entre dos velocidades y dispone de un modo secado de ropa, el cual es perfecto para esos días de lluvia o mucho frío en los que decidimos tender la ropa dentro de casa, ya que se encarga de acelerar el sacado.

Por otro lado, cabe mencionar que el depósito extraíble donde se almacena el agua tiene una capacidad máxima de 2,5 litros y, cada vez que se llena, deja de funcionar para reducir el consumo energético y evitar desbordamientos, además de que nos avisa para que estemos al tanto. Así que podemos dejarlo funcionando aunque no estemos en casa.

En cuanto a su manejo, en la parte superior encontramos una pantalla LED y botones táctiles que nos permiten seleccionar el porcentaje de humedad ambiente deseado entre 40 % y 80 % o realizar cualquier configuración. Aunque también nos ofrece un control por Wi-Fi, para que podamos encenderlo o apagarlo desde nuestro smartphone (donde tenemos que descargar la app Cecotec), así como programar un temporizador de hasta 24 horas y revisar el nivel del depósito.

A todo lo anterior debemos sumarle que incluye un filtro de aire para atrapar las partículas más pequeñas de polvo, alérgenos y otros contaminantes con el fin de respirar un aire más puro. Y es tan silencioso que no importa en qué momento del día lo utilicemos. Así que poniendo todo sobre la balanza, se trata de un deshumidificador muy completo y no es casualidad que actualmente sea uno de los más vendidos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.