Di adiós a los problemas de autonomía con esta batería externa de 25000 mAh que tiene un precio insuperable

Una powerbank, o batería externa, resulta muy práctica para recargar tus dispositivos cuando estás fuera de casa. No solo hay de muchas marcas, sino también de diferentes capacidades, y hoy veremos una de MOVESPEED que tiene doble descuento durante la promo Vuelta al Cole de AliExpress. Como anticipo, podemos mencionar que el vendedor ha vendido más de 3.000 unidades y que el envío se realiza desde España, además es gratuito.

Hablemos de lo que para muchos es lo más importante, el precio. La batería externa MOVESPEED M25 Pro cuesta 94,95 euros en la web de MOVESPEED, pero la puedes conseguir por tan solo 40,25 euros en AliExpress. Sobre esto último, tienes que usar el cupón BSES05, de lo contrario, tendrás que pagar 45,26 euros. Es una oferta irresistible para una batería que, como verás a continuación, no está nada mal.

Hazte con la powerbank MOVESPEED M25 Pro al mejor precio en AliExpress

Esta batería externa tiene dos puertos USB tipo C y un USB tipo A MOVESPEED

Esta powerbank de 25.000 mAh de capacidad, con un puerto USB tipo C de salida (45 vatios), un USB tipo A de salida (22,5 vatios) y un puerto USB tipo C de entrada y salida (65 y 145 vatios respectivamente), permite cargar hasta tres dispositivos a la vez. Por ejemplo, un smartphone, una Nintendo Switch y una tableta. De hecho, hasta puede cargar un ordenador portátil, siempre que este sea compatible con carga mediante USB tipo C, como es el caso del MacBook Air.

Para ver a qué potencia carga y la batería restante, entre otra información que resulta muy útil, incorpora una pantalla LED que se ve muy bien, incluso bajo la luz directa del sol. A todo esto, hay que añadir que es una batería externa muy segura. Cuenta con varias medidas de seguridad, como un sensor de temperatura que detiene la carga al detectar que la temperatura es demasiado alta. También tiene protección contra sobrecargas y sobrevoltajes. Por otro lado, decir que la carcasa es moderna y elegante. Ahora bien, MOVESPEED no especifica si es de plástico o aluminio.

Si bien hay otras baterías externas que también son baratas, no todas cargan tan rápido ni tienen una pantalla LED que muestra información en tiempo real. Por lo tanto, si estabas buscando una powerbank asequible y no quieres jugártela comprando la primera que veas, esta es una apuesta segura.

