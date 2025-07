Amazon no ha esperando al Prime Day 2025 y ha desplomado el precio de este móvil Samsung con 128 GB de almacenamiento

Para muchos, Samsung es un referente en cuanto a smartphones. De hecho, es el fabricante que más móviles Android vende. Aunque mayormente es conocido por sus dispositivos de gama alta, realmente lanza dispositivos para todos los bolsillos. Así que, da igual si tienes un presupuesto muy ajustado, seguro que encuentras un terminal que se adapte a lo que buscas. Por ejemplo, el Samsung Galaxy A05s es barato y cuenta con una serie de características que no están nada mal.

Ahora puedes conseguir el Samsung Galaxy A05s por tan solo 119 euros en Amazon y PcComponentes. Si tenemos en cuenta que tiene un precio de venta recomendado de 179 euros, te ahorras 60 euros. No hace falta decir que es un precio muy increíble para un móvil que cuenta con reseñas muy positivas y una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5. Por cierto, el mes pasado de vendieron más de 500 unidades.

Ahorra 60 euros comprando el Samsung Galaxy A05s en Amazon

Si no eres un usuario muy exigente y a la hora de usar tu smartphone mayormente lo haces para enviar mensajes a través de WhatsApp y Telegram, ver vídeos, navegar por Internet, hacer llamadas y poco más, entonces el Samsung Galaxy A05s es más que suficiente. Eso si, no esperes que tenga un excepcional apartado fotográfico y tampoco que sea capaz de mover juegos que requieren un procesador potente. En este sentido no sería justo pedirle lo mismo que a un terminal de gama media/alta.

En cuanto a características, este móvil tiene una pantalla de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ (2.400 por 1.080 píxeles). Si bien no es un panel AMOLED, no se ve nada mal. Además, al contar con una frecuencia de actualización de 90 Hz todo se siente algo más fluido. A nivel de procesador lleva el Qualcomm Snapdragon 680. Aunque no es un chip de última generación sigue ofreciendo un buen rendimiento. Acompañando al procesador encontramos 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ampliables mediante una tarjeta microSD.

Es hora de pasar el apartado fotográfico, un aspecto donde este móvil da la talla, siempre y cuando hagas las fotos en condiciones de luz favorables. Este móvil incorpora un sistema de tres cámaras traseras, siendo la principal de 50 megapíxeles. En el frontal hay una cámara de 13 megapíxeles. Por otro lado, y para finalizar, decir que lleva una batería de 5.000 mAh y admite carga rápida de 25 vatios.

Como puedes ver, es un móvil muy equilibrado. Cabe mencionar que, si bien en su día era de gama media, actualmente lo podemos considerar de gama baja. Ahora bien, esto no quiere decir que no merezca la pena comprar el Samsung Galaxy A05s, ni mucho menos. Es más, ahora que tiene un 34 % de descuento te recomendamos que no lo dejes escapar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.