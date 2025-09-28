La aspiradora Dyson que arrasa está en oferta: la potencia que querías, ahora al alcance de tu bolsillo

Si hablamos de aspiradoras, Dyson siempre ha sido un referente. Sus productos no son baratos, pero suelen superar a la competencia en cuanto a características. Entre los muchos modelos que ha lanzado está el V8 Advanced, un aspiradora sin cable que tiene un precio recomendado de 399 euros. Al igual no te suena, pero a modo de adelanto diremos que tiene más de 4.000 valoraciones en Amazon, reseñas positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

En el momento de escribir estas líneas la Dyson V8 Advanced está disponible por 299 euros Amazon y MediaMarkt. Sin duda, es un precio bastante atractivo y se presenta como una oportunidad que no deberías dejar escapar. Así que, si tenías pensado comprar una aspiradora sin cable, esta es una apuesta segura. Ahora que hemos hablado del precio, es hora de ver qué ofrece.

Una aspiradora sin cable potente y versátil para todo tipo de suelos

La Dyson V8 Advanced es la V8 más potente que la marca ha creado hasta la fecha. Con una mejora del 10 % en su capacidad de succión, esta aspiradora es un verdadero portento. En su interior encontramos el motor digital Dyson V8, una obra de ingeniería que gira a la asombrosa velocidad de 110.000 revoluciones por minuto, generando una potencia de succión de hasta 130 AW. Gracias a su potencia, lleva a cabo una limpieza profunda y eficiente. Hasta puede atrapar sin esfuerzo el pelo que sueltan las mascotas.

La versatilidad es otra de las grandes bazas de la Dyson V8 Advanced. Para las tareas de limpieza diarias, el modo eco ofrece una mayor autonomía y una potencia de succión que es suficiente para la mayoría de los escenarios, asegurando que puedas mantener tu hogar impecable sin preocuparte por la batería. Sin embargo, cuando se requiere una limpieza más intensiva y focalizada, el modo de máxima potencia desata toda la fuerza de la aspiradora para eliminar la suciedad más incrustada. Y, hablando de autonomía, la batería que integra te brinda hasta 40 minutos de funcionamiento ininterrumpido.

Además de todo lo mencionado, también se puede usar como aspiradora de mano, lo cual resulta muy práctico para limpiar el sofá, los asientos del coche y mucho más. Como puedes ver, es muy versátil, así que aprovecha el 25 % de descuento y no dejes pasar esta oportunidad.

