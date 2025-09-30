Baja 90 euros en solo tres meses: este móvil realme con 512 GB es una compra maestra

¿No sabes qué móvil comprar? Si estás buscando un smartphone de gama media a un precio irresistible, el realme P3 5G es una opción muy interesante, sobre todo ahora que está en oferta. Oficialmente tiene un precio recomendado de 349,99 euros en su versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, pero ahora mismo se puede conseguir por solo 259,99 euros en Amazon y PcComponentes.

Aunque hay muchos móviles de gama media con precios similares al realme P3 5G, este último tiene una serie de características que lo convierten en una mejor opción, con una batería de gran capacidad y almacenamiento ampliable mediante una tarjeta microSD. Además, las reseñas de los usuarios son muy positivas y cuenta con una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5 en Amazon.

Un smartphone de gama media con un precio muy atractivo

El realme P3 5G tiene resistencia al agua con certificación IP68 realme

A primera vista, el realme P3 5G no pasa desapercibido por su diseño compacto y moderno. Por otra parte, su pantalla AMOLED Full HD+ de 6,67 pulgadas es un auténtico lujo: con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 2.000 nits, es sencillamente espectacular. Y por su tamaño, es ideal para consumir todo tipo de contenido.

A nivel interno, el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 ofrece un buen desempeño bajo cualquier escenario. No solo mueve el sistema operativo y las aplicaciones de forma rápida y fluida, sino que también es lo suficientemente potente para correr juegos como Diablo Immortal y Destiny: Rising.

Como en todo móvil, el apartado fotográfico es muy importante. Pues bien, este smartphone tiene una cámara principal de 50 megapíxeles que está acompañada de un sensor secundario de 2 megapíxeles para mejorar la profundidad. En la parte frontal, hay una cámara de 16 megapíxeles. La calidad de las fotos es bastante buena, y gran parte del mérito se debe a la IA, que se encarga de optimizarlas.

Pero si hay un aspecto que realmente marca la diferencia es la autonomía. Con una batería de 5.860 mAh, el realme P3 5G puede aguantar fácilmente hasta que caiga la noche, y cuando llega el momento de cargarlo, que tenga carga rápida de 45 vatios hace que no tengamos que esperar mucho para que el nivel de carga llegue al 100 %. Por último, cabe destacar que viene Android 15 y la capa realme UI 6.0.

En definitiva, por menos de 260 euros, es difícil encontrar un móvil tan completo y equilibrado como el realme P3 5G. Así que, si buscas un buen móvil de gama media que no sea caro, aquí tienes uno que es una apuesta segura.

