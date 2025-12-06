¿Buscas un móvil bueno, bonito y barato? Este nuevo Samsung Galaxy con conectividad 5G es mi recomendación

No hace falta esperar durante largos meses para ver descuento en algunos móvil que llevan poco tiempo en el mercado, y esto no deja de sorprender, sobre todo cuando se trata de terminales más asequibles, como este Samsung Galaxy A17 5G, que si ya era barato, ahora lo es todavía más gracias al ofertón que tiene.

Este smartphone de Samsung lleva pocos meses a la venta y, aunque su precio oficial es de 229 euros en la versión básica, ya podemos encontrarlo bastante más barato. De hecho, ahora mismo tiene un descuento de casi 80 euros que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 152,62 euros en AliExpress. Así que si estabas buscando un buen chollo, no lo dejes escapar.

Compra el nuevo Samsung Galaxy A17 5G tirado de precio

Samsung Galaxy A17 5G Samsung

El Samsung Galaxy A17 5G no solo es uno de los últimos móviles que ha lanzado la marca surcoreana, sino que también es una de las mejores opciones para quienes buscan un modelo barato. A nivel de diseño sigue los mismos pasos que el resto de sus hermanos mayores en la familia Galaxy A, ya que estrena un módulo de cámara en forma de cápsula que agrupa todos los sensores. A lo que debemos sumarle un cuerpo más robusto y fino al tener un grosor de apenas 7,5 mm.

No hay dudas de que el apartado visual es uno de sus fuertes. Aquí tenemos una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas bastante grande, la cual nos ofrece una resolución Full HD+, una tasa de refresco de 90 Hz y un brillo máximo de 1.100 nits, además de que apuesta por una Gorilla Glass Victus que mejora su resistencia frente a rayones o caídas.

Algo muy parecido podemos decir de su autonomía, donde gracias a su batería de 5.000 mAh podemos disfrutar de horas y horas de uso sin que el porcentaje baje demasiado rápido. Según la propia marca, aguanta hasta 18 horas de reproducción de video. Mientras que en la práctica, llega a aguantar alrededor de un día y medio de uso moderado. Sin dejar de lado que admite una carga rápida de 25 W.

En cuanto a su rendimiento, cumple justo lo que la mayoría necesita en el día a día. El motor principal es un procesador Exynos 1330 propio de Samsung que, aunque no sea demasiado potente, se defiende en tareas básicas y sobre todo sorprende por dos motivos: es compatible con una conectividad 5G y con muchas funciones de Galaxy AI.

Por otro lado, en esta versión el resto de la configuración la completan una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento de 128 GB que podemos aumentar con una tarjeta microSD. Y en términos de software, funciona bajo la novedosa capa de personalización One UI 8 basada en Android 16 y nos promete hasta 6 años de actualizaciones.

Para el final hemos dejado su apartado de fotografía, donde repite una fórmula que le ha funcionado bien. En la trasera tenemos una triple cámara formada por un sensor principal de 50 MP que es el que mejores resultados ofrece, un ultra gran angular de 5 MP y un macro de 2 MP.

Está lejos de ser uno de esos móviles que hace fotos con un detalle impresionante, pero las fotos que hace se ven relativamente bien, sobre todo cuando el entorno está bien iluminado. Y si le damos la vuelta, tenemos una cámara frontal de 13 MP para hacer algún que otro selfie. Así que podemos decir que se trata de un móvil que encaja perfectamente en la categoría BBB (bueno, bonito y barato).

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.