Si buscas una televisión 4K que de color a tu salón, esta Philips de 55 pulgadas con Ambilight tiene un ofertón

¿Te imaginas estar viendo una película y sentir cada escena como si fueses el protagonista? Pues esto es posible con una televisión como la Philips Ambilight 55PUS8200, la cual está preparada para mejorar nuestra inmersión mientras disfrutamos de una gran calidad de imagen. Todo ello por un precio sorprendente, porque ahora tiene su mayor descuento hasta la fecha.
Esta televisión de Philips tiene una gran diagonal y por eso mismo su precio recomendado es de unos 499 euros, pero ahora puedes conseguirla a precio mínimo histórico de 369 euros en Amazon, donde nos la hemos encontrado con un descuento total de 130 euros. Y como probablemente no esté disponible por mucho tiempo, te recomiendo no pensártelo demasiado, porque chollos así no se ven todos los días.
La Philips 55PUS8200 es una televisión de nueva gama que no solo nos ofrece una gran calidad tanto de imagen como de sonido, sino que también consigue llenar nuestro salón de color, literalmente. Esto se debe al maravilloso diseño que tiene, ya que, además de ser elegante y apenas tener marcos, presume de su popular tecnología Ambilight. Gracias a una tira LED que lleva instalada en la parte trasera, es capaz de proyectar en la pared los mismos colores que aparecen a tiempo real en cada escena de lo que estemos viendo, ya sea una serie, película o videojuego, para mejorar la inmersión.
Por otro lado, este modelo en cuestión cuenta con una pantalla de 55 pulgadas para no perdernos ningún detalle. Esta llega a brindarnos una resolución UHD 4K y una retroiluminación Direct LED para asegurarnos una buena nitidez, a lo que debemos sumarle una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y compatibilidad con HDR10+, HDR10 y HLG, lo que mejora el contraste al ver contenido que esté preparado para ello.
Igualmente, una buena noticia para los jugones es que dispone de varios puertos HDMI 2.0 que soportan una tecnología VRR con la finalidad de mejorar la sensación de fluidez y poder sacarle más partido a consolas de nueva generación. Y si hablamos sobre su apartado de sonido, incorpora dos altavoces que, más allá de alcanzar una potencia RMS de 20 W, soportan unas tecnologías de audio envolvente Dolby Atmos y DTS:X. Pero eso no es todo, pues incluye una función Vocal Boost que se encarga de mejorar la claridad de los diálogos, evitando así tener que retroceder la película que estamos viendo porque no nos hemos enterado de lo que el protagonista ha dicho.
En el interior tenemos un motor de procesamiento de imagen Pixel Precise Ultra HD, el cual hace ajustes automáticamente para garantizarnos imágenes ultradefinidas, y a nivel de software deja de lado los sistemas operativos más populares para apostar por Titan OS. Sin renunciar a una interfaz simple y rápida con acceso a todo tipo de aplicaciones o plataformas de streaming.
Llegados a este punto, queda mencionar que es compatible con Matter Smart Home para integrar la televisión con nuestra red doméstica con el fin de controlarla de manera más inteligente. De hecho, su mando a distancia incluye un micrófono de largo alcance para usar los principales asistentes de voz. Y para rematar, en cuanto a conectividad nos encontramos con que incluye Wi-Fi, Bluetooth 5.2, un puerto LAN Ethernet, tres HDMI, dos USB-A y una salida óptica de audio para añadir dispositivos externos como una barra de sonido.
