Por menos de 390 euros tienes rebajada esta televisión 4K de Xiaomi con pantalla de 65 pulgadas

Cuando llega el momento de comprar una televisión, tienes que tener en cuenta que, cuanto más grande sea la pantalla, el precio también sube. De todas formas, hay excepciones o rebajas que cambian la historia por completo, dando lugar a chollos como esta Xiaomi TV F 65 2026, ya que tiene una diagonal de 65 pulgadas y ahora está rebajada por menos de 400 euros.

Esta televisión de Xiaomi salió a la venta por unos 569 euros, aunque ahora gracias a un descuento total de 180 euros podemos conseguirla por tan solo unos 389 euros en Amazon, es decir, más barata que en cualquier otro sitio. De hecho, en la propia tienda oficial de la marca está rebajada, pero por unos 439 euros.

Compra la televisión Xiaomi TV F 65 (2026) al mejor precio

La Xiaomi TV F 65 2026 es una televisión de nueva gama que sorprende por varios motivos, y más teniendo en cuenta el precio que tiene. Lo primero a resaltar es su diseño, pues tiene un elegante acabado metálico y un bisel ultrafino para darle todo el protagonismo al gran panel que nos encontramos en este modelo en cuestión. Porque sí, dispone de una diagonal de 65 pulgadas que nos permite disfrutar al máximo al ver cualquier contenido.

Para darle más valor al tamaño, cabe mencionar que esta televisión nos ofrece una resolución UHD 4K, una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz, un nivel de brillo bastante aceptable para ver con claridad la mayoría de escenas y compatibilidad con HDR10 para mejorar el contraste. Por si esto no fuese suficiente, utiliza una tecnología MEMC que suaviza el movimiento para darnos una sensación de mayor fluidez, además de que viene con un Modo Filmmaker para ver películas sin ajustes automáticos y un Modo Game Boost que baja la resolución con el fin de aumentar la tasa de refresco hasta los 120 Hz.

Y a diferencia de otros modelos que anteriormente hemos visto de la marca, ahora deja de lado Google TV para ejecutar un sistema operativo Fire TV. Este no solo se caracteriza por su interfaz sencilla con accesos directos a nuestras aplicaciones favoritas, sino que también nos da la posibilidad de ver una gran variedad de canales a través de Xiaomi TV+.

Otra característica a resaltar es que integra Alexa para controlarla de una manera más inteligente por voz y es compatible tanto con Apple AirPlay como con Miracast para reproducir contenido directamente desde nuestros dispositivos. Mientras que si nos centramos en su apartado de sonido, incorpora dos altavoces que llegan a brindarnos una potencia RMS de 20 W y, a su vez, soportan unas tecnologías Dolby Audio y DTS:X que elevan un poco más la experiencia. Igualmente, con una barra de sonido podrás sacarle mucho más partido.

Llegados a este punto, nos queda mencionar que incluye un mando a distancia Bluetooth 360° que responde desde cualquier ángulo y tiene botones para acceder directamente a plataformas como Netflix, Prime Video o YouTube. Y en el apartado de conectividad nos encontramos con lo esperado: Bluetooth 5.0, Wi-Fi de doble banda, un puerto LAN Ethernet, tres puertos HDMI, un puerto USB-A y una salida de audio digital óptica, entre otras cosas.

