Este Casio Edifice tiene un diseño premium con acero y cristal de zafiro, y un descuentazo por Black Friday

Hay un momento en el que, tarde o temprano, todos volvemos a mirar hacia los relojes tradicionales, porque nos acaba cansado que los smartwatches hablen más que algunas personas. O quizá porque echamos de menos la sensación de llevar en la muñeca algo que no vibra, no ilumina la habitación a las tres de la mañana y no te pregunta si quieres actualizar nada.

Los relojes como este Casio EFB-710D-1AV representan justamente eso. Un regreso a lo esencial, pero con un refinamiento que se siente nada más ponértelo. La forma en la que se asienta sobre la muñeca, el peso exacto, la elegancia deportiva de sus líneas... Es el tipo de reloj que compras pensando "necesito algo para todos los días", porque puede acompañarte en cualquier situación.

Si echas un vistazo a la web de Casio verás que este modelo tiene un precio oficial de 169 euros. Sin embargo, ahora mismo Amazon nos da la oportunidad de comprarlo por 105 euros. Son 64 euros de descuento, que te vendrán genial para invertir en otros caprichos en esta época de Black Friday. Y recuerda que tienes envío y devolución gratis para que puedas comprobar en directo cómo le sienta a tu muñeca antes de decidir si quedártelo. Y si estás pensando en él como en un regalo de Navidad, el plazo de devoluciones gratis se ha ampliado hasta el 6 de febrero, para hacerlo todo más fácil.

El Casio EFB-710D-1AV mezcla lo clásico y lo moderna con una naturalidad sorprendente

Lo primero que te dice este Casio al cogerlo es que tiene una presencia equilibrada. No es gigante ni diminuto, tampoco demasiado serio ni demasiado casual. Es ese término medio que tan pocas marcas consiguen, un reloj que funciona igual de bien en una reunión importante que en un sábado de cañas.

La caja y la correa son de acero inoxidable, con ese acabado brillante pero con un toque mate que Casio domina desde hace años y que transmite la sensación de reloj bien construido. Monta un cristal de zafiro, un detalle que marca la diferencia en este rango de precio. Significa que no tendrás que preocuparte por roces, llaves o golpes tontos del día a día. Es un reloj pensado para acompañarte sin miedo, allá donde quieras.

Luego está la esfera: limpia, proporcionada y con indicadores bien marcados. Alberga un cronógrafo que le brinda ese toque deportivo pero sin saturar a la vista. La subesfera de las décimas de segundo, la de minutos, la aguja central que se pone en marcha con suavidad... todo está donde debe estar.

Mientras hay cronógrafos que simplemente están puestos por estética, este está ahí por una función real. El botón superior pone en marcha la medición con delicadeza, sin holgura ni clics flojos. La aguja central se lanza con precisión y, cuando paras el cronómetro, vuelve exactamente al modo de origen. Es el tipo de comportamiento que te recuerda que estás ante un reloj serio.

Lo pones en la muñeca y entiendes por qué la línea Edifice funciona tan bien. El peso es el justo para darte la sensación de calidad sin que te moleste, los eslabones en forma de H se adaptan muy bien y la caja de 41 mm tiene la proporción perfecta entre elegancia y deportividad. Además, su resistencia al agua de 10 BAR te permitirá mojarlo sin preocuparte, ya sea en la ducha o porque vas a nadar con él.

Es el tipo de reloj pensado para quien busca algo sencillo pero elegante, para quien quiere un cronógrafo fiable sin complicaciones, quien busca calidad sin pagar cifras que duelen... Es un reloj de esos que funcionan siempre, discreto, elegante y bien hecho. Y en una época donde todo tiene pantallas, notificaciones y actualizaciones, volver a algo así es un respiro.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.