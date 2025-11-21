De 699 a 318 euros: la Dyson que deja el suelo impecable sin esfuerzo desploma su precio en Black Friday

La limpieza del suelo es uno de esos rituales domésticos que todos conocemos demasiado bien. A veces basta con un desayuno acelerado, un zumo que salpica sin querer o unas patas de mascota para que el suelo deje de sentirse limpio y vuelva a demandar atención. Y aunque no es una tarea complicada, sí es una de las más ingratas.

Esa es la razón por la que las fregonas eléctricas llevan tiempo intentando ser la alternativa moderna a la fregona tradicional. Pero pocas lo logran de verdad. Así que hoy me gustaría hablarte de la Dyson WashG1, un aparato que no solo quiere fregar, quiere transformar por completo lo que entiendes por limpieza del suelo: hacerlo más rápido, más cómodo y más higiénico.

Ojo porque este modelo tiene un precio oficial de 699 euros, y esto lo puedes comprobar en la web de Dyson. Pero ya sabes que el Black Friday 2025 ha empezado ya en tiendas como Amazon, que nos permite comprar este modelo por 318 euros. Se trata de ahorrarnos 380 euros en una marca que, como sabes, no tiene rival en el mundo de la limpieza doméstica. Por supuesto, te la llevas con envío y devolución gratis y sabiendo que el periodo de devoluciones se ha extendido hasta el 6 de febrero.

Dyson WashG1: una de las ofertas más bestias de la marca

La WashG1 no se siente como una fregona eléctrica ligera que acaricia el suelo. Al usarla notas que la máquina se mueve porque hay dos rodillos largos, anchos y potentes que giran en direcciones opuestas. Uno levanta la suciedad y el otro la arrastra hacia el depósito de agua sucia. Esa combinación consigue que, en una sola pasada, se lleve líquidos, restos sólidos pequeños, huellas, arena, pelos y manchas superficiales.

Y lo hace sin que tengas que aplicar fuerza, avanzando con suavidad, como si tuviera un sistema de asistencia. Esa sensación de dejarse llevar hace que la limpieza con este modelo de Dyson se parezca más a pasar un aspirador sofisticado que a arrastrar un palo con un trapo húmedo.

La máquina se encarga de aplicar agua siempre limpia, distribuyéndola de manera uniforme a través de una serie de inyectores que mojan los rodillos sin empaparlos. El suelo no queda inundado, sino con la humedad justa. Y lo mejor es que el agua sucia no vuelve al suelo nunca. Lo que recoge se va directamente al segundo depósito, uno totalmente independiente. No hay contaminación cruzada, no hay recirculación y no hay mezcla. Esto también significa que la sensación de higiene es mucho mayor.

Otra cosa que sorprende cuando empiezas a usar la Dyson WashG1 es que no tienes que desmontarla cada vez que terminas de limpiar. No se trata de una estación todo en uno, como la de los robots, pero sí incorpora un ciclo automático de enjuague de rodillos que dura apenas 140 segundos. Cuando la colocas en su base, activa un proceso rápido en el que los dos rodillos giran, se mojan con agua limpia, se frotan entre sí y expulsan la suciedad acumulada hacia el depósito de agua sucia.

La fuerza hay que saber usarla, y eso es algo que Dyson resuelve con un sistema muy intuitivo de tres niveles de hidratación que cambian la forma en la que los rodillos trabajan sobre el suelo. El modo de baja hidratación es el que usarás cuando necesites un repaso rápido, en suelos delicados, madera sellada o habitaciones donde no se acumule tanta suciedad. El modo de hidratación media probablemente sea el que uses la mayoría de días. Es suficiente para arrastrar manchas normales, huellas, gotas secas, restos de comida... Y el modo de alta hidratación es con el que demuestra su fuerza de verdad. Está pensado para las manchas más difíciles, así que aumenta la fricción para que la limpieza sea más profunda.

Cambiar de modos es algo prácticamente automático, y lo podrás hacer desde el mango de esa Dyson. Se acabó el arrastrar cubos, escurrir, cambiar el agua... Con este modelo todo es más fácil y cómodo. Lo mejor es que lo podemos comprar con 380 euros de descuento, que me parece una locura en una marca como esta. Verás cómo cambia tu rutina y tu manera de enfrentarte a la limpieza del suelo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.