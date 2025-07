Una cámara 360 con 8K, IA y batería para todo el día que ya por fin podemos comprar de oferta

Hay momentos que no puedes repetir. Pasan una vez y, si no te pillan cámara en mano, se perderán. También puede darse la casualidad de que estés grabando un momento importante y, de repente, pierdas el encuadre y que la acción quede fuera de plano. Por suerte, las cámaras 360 existen para resolver estos problemas y se pueden usar para grabarlo todo, hasta lo que no sabías que querías grabar.

Hoy me gustaría hablarte un modelo tan concreto como novedoso, y es la cámara Insta360 X5. Aunque según hemos visto en la web oficial, este modelo tiene un precio recomendado de 589,99 euros forma parte de esta promoción de AliExpress y eso significa que podemos utilizar el cupón SSES50 para llevárnosla a casa por solo 470 euros.

Esta cámara se envía desde Francia así que la tendrás en casa en un par de días sin líos de aduanas ni nada parecido. Además, tiene envío y devolución gratis para que puedas hacer tu compra con la máxima tranquilidad. Y, si aprovechas esta oferta, te estarás ahorrando 120 euros respecto a su precio oficial, que es dinero.

La Insta360 X5 ofrece una forma nueva de grabar

Evidentemente, una cámara tradicional te obliga a decidir hacia dónde apuntas pero en una cámara 360 como la Insta360 X5 todo se graba a la vez. Tú puedes moverte libremente mientras ella lo registra todo. Después, ya elegirás el encuadre perfecto desde el móvil o desde el ordenador con total libertad. Con esto cambia por completo la forma de grabar porque no tendrás que estar pendiente del plano, del enfoque o del movimiento. Podrás concentrarte en lo que está pasando y conseguir vídeos mucho más vivos, espontáneos y reales.

Y lo harás sin sacrificar resolución porque la Insta360 X5 es capaz de grabar en 8K a 30 fps. Esto te facilitará hacer recortes en ediciones posteriores que sigan manteniendo la calidad de una cámara profesional. También tienes la opción de grabar a cámara lenta, concretamente a 120 fps en 4K, e incluso tienes un modo de vídeo en 10 bits para conseguir un aspecto de película, con un mayor rango dinámico y más matices de color. Todo esto sin necesidad de objetivos intercambiables ni ningún extra, con un peso de 200 gramos y unas dimensiones de 46 × 124,5 × 38,2 mm.

Esta cámara incorpora un sistema de doble sensor, cada uno destinado a capturar una de las dos mitades del entorno en 360º. Son sensores grandes, de 1/1,28", y con una apertura de f/1,9. Gracias a ellos podrás grabar de noche, en interiores o en zonas poco iluminadas con una excelente calidad. Y, para que puedas grabar sin miedo, decirte que es sumergible hasta 10 metros sin necesidad de carcasa, así como resistente a los golpes, al polvo a la arena.

Sabiendo que es una cámara que usarás en movimiento, esta Insta360 tiene un avanzado sistema de estabilización que te ayudará a conseguir vídeos fluidos y estables sin necesidad de gimbal. A través de su app podrás sacar partido a su sistema de edición automática por IA que lo hará todo más fácil y automático y, al tener 4 micrófonos internos con cancelación de ruido, también grabará el sonido con muy buena calidad.

Por todo esto me parece una cámara muy divertida porque te permitirá exprimir tu creatividad al máximo. Es sencilla de utilizar, robusta y resistente para que no tengas que tener cuidado mientras lo hace, graba a una calidad excelente... Y ahora que podemos utilizar el cupón SSES50 para ahorrarnos 120 en su compra, me parece una excelente oportunidad para conseguirla.

