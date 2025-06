Encontrar una tableta de gama media a precio de gama baja no es imposible. Si ir más lejos, la Teclast T60 Plus, que tiene un precio recomendado de 249,99 euros, la puedes encontrar por 154,99 euros en Amazon, mientras que en AliExpress cuesta 130,22 euros durante la Promo de Verano. Dicha promo finaliza hoy a las 23:59 horas. No hace falta decir que estamos hablando de una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Aunque Teclast no es una marca tan conocida como Samsung, Xiaomi o Lenovo, lleva muchos años lanzado tabletas Android y su productos tienen una excelente relación calidad-precio. Así que, si buscas una tableta barata que tenga una pantalla de gran tamaño, este modelo que está en oferta es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 160 euros.

Llévate la tableta Teclas T60 Plus por 154,99 euros en Amazon

Gracias a su pantalla de 12 pulgadas, con una resolución de 2.000 por 1.200 píxeles y 90 Hz de tasa de refresco, ofrece una experiencia inmersiva. Además, todo se siente muy rápido y fluido. En este sentido es un panel que garantiza una gran nitidez, y por su tamaño esta tableta es perfecta para consumir todo tipo te contenido, jugar y trabajar editando documentos. Para esto último es muy recomendable conectar un teclado.

Bajo su elegante diseño, esta tableta lleva el chip MediaTek Helio G88, que sigue dando la talla. Acompañando al procesador encontramos 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ampliables mediante una tarjeta microSD. Por lo tanto, no tendrás problemas de espacio. Esta tableta también incorpora dos cámaras traseras de 12 y 0.08 megapíxeles respectivamente, mientras que su cámara frontal de 8 megapíxeles es ideal para videollamadas. Por último, pero no menos importante, decir que lleva una batería de 8.000 mAh que ofrece una autonomía de hasta 10 horas.

En definitiva, la Teclast T60 Plus es una tableta que, a su precio actual, es un chollo. Es más, demuestra que no siempre es necesario gastar mucho dinero para conseguir un dispositivo de su categoría.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.