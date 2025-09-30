Chollo a la vista: este reloj con llamadas por Bluetooth y pantalla AMOLED tiene un gran descuento

No siempre es fácil encontrar un reloj inteligente que ofrezca resistencia y muchas funciones a un precio espectacular, como el que presenta actualmente el OUKITEL BT12. Aunque su precio habitual es de 129,99 euros, en el momento de escribir estas líneas se puede conseguir en Amazon por solo 59,99 euros, lo que supone un ahorro de 70 euros.

En un segmento donde la durabilidad suele ir ligada a un precio elevado, este descuento posiciona al OUKITEL BT12 como una opción muy atractiva para todos aquellos que buscan un smartwatch robusto y cómodo para usar a diario. A esto se suma que tiene una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 100 unidades. ¡No está nada mal!

OUKITEL BT12, un smartwatch que combina tecnología y estilo

El OUKITEL BT12 no es un smartwatch cualquiera; su diseño lo delata como un dispositivo pensado para soportar el trato duro. De hecho, esta marca se especializa en smartwatches deportivos con resistencia de grado militar. Es más, cuenta con clasificación 5 ATM, lo que significa que no solo aguanta salpicaduras de agua, sino que puede sumergirse hasta 50 metros.

Dejando de lado todo lo relacionado con la resistencia, este smartwatch ofrece un conjunto de características que justifican su compra. Cuenta con una pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas que, además de garantizar colores vibrantes, también destaca por su excelente visibilidad, incluso en exteriores. Y si pasamos alas funciones de salud y de deporte, tampoco decepciona. Ofrece seguimiento del ritmo cardíaco, medición de la saturación de oxígeno en sangre e integra más de 150 modos deportivos, así como GPS.

La autonomía es otro de los puntos fuertes del del OUKITEL BT12, ya que incorpora una batería de 480 mAh que, según el fabricante, puede durar hasta 14 días con un uso típico. Finalmente, decir que permite recibir/hacer llamadas y notificaciones inteligentes, además de contar con asistente de voz, brújula y barómetro.

Como puedes ver, es un reloj inteligente que no está nada mal, y ahora que está disponible por 59,99 euros, es un buen momento para comprarlo. Por cierto, es una oferta flash, por lo que será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible.

