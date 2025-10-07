Cinco grandes ofertas de AliExpress que merecen la pena (y no durarán mucho)

Llevamos ya algo más de una semana hablándote de esta campaña de AliExpress que nos está trayendo descuentos muy interesantes. En ella hemos encontrado ofertas en móviles, altavoces, auriculares o patinetes, como el iScooter iX4. La parte mala es que todo lo bueno se acaba. Y, la buena, que todavía tenemos dos días por delante para hacer nuestras compras de última hora aprovechando los descuentos que siguen activos.

Como te he ido comentando, a muchos de estos artículos, que forman parte de la campaña Choice Day de AliExpress, podemos añadir un descuento extra a través de una serie de cupones. Solo podrás utilizar un cupón por compra y, en función del importe final de tu cesta, deberás escoger entre estos el que más beneficioso te resulte:

ES1065 : 65 euros de descuento en compras iguales o superiores a 529 euros

: 65 euros de descuento en compras iguales o superiores a 529 euros ES1035 : 35 euros de descuento en compras iguales o superiores a 279 euros

: 35 euros de descuento en compras iguales o superiores a 279 euros ES1020 : 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros ES1015 : 15 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros

: 15 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros ES1004 : 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 29 euros

: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 29 euros ES1002: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 15 euros

Mi recomendación suele ser que dediques algo de tiempo a bucear en estos productos que tenemos de oferta en AliExpress. Pero, como yo llevo días haciéndolo, te dejo aquí una muestra de las mejores ofertas que podemos encontrar en esta campaña de AliExpress.

Las 5 mejores ofertas actuales en AliExpress

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G: este modelo monta el potente chip Snapdragon 7s Gen 3, pantalla AMOLED de 6,67" a 120 Hz y una increíble cámara principal de 200 megapíxeles para capturar una gran cantidad de detalle. También tiene carga rápida de 120 W para devolverte la batería con gran velocidad. Su utilizas el cupón ES1020 te podrás ahorrar 250 euros en su compra.

OnePlus Watch 3: este smartwatch ha sido fabricado con una arquitectura de doble chip para optimizar rendimiento y eficiencia. Ofrece hasta 5 días de autonomía y está pensado para resistir el día a día, los golpes, el agua... Es uno de los relojes más vendidos en esta campaña, y ahora que utilizando el cupón ES1015 nos podemos ahorrar 208 euros en su compra, se vuelve prácticamente irresistible.

realme GT 7T 5G: en este caso hablamos de un chip MediaTek Dimensity 8400-Max, una pantalla de 6,8", una tasa de refresco de 120 Hz y un increíble brillo máximo de 6000 nits para que puedas disfrutar de este panel en cualquier condición de iluminación. A estas enormes cifras todavía podemos sumar una batería de 7000 mAh que nos asegura dos días de uso y un descuento de 345 euros gracias al cupón ES1035 que podemos utilizar en su compra.

Xiaomi Monitor A22i: este monitor de 21 pulgadas ofrece una resolución Full HD y unos amplios ángulos de visión. Será ideal para teletrabajar porque es adecuado para tareas ligeras, de oficina, navegación y consumo multimedia. Incluye una tecnología de atenuación para cuidar la vista en las sesiones largas y, gracias al cupón ES1004 se posiciona como una opción muy equilibrada en cuanto a su relación calidad-precio.

HONOR Magic7 Pro 5G: esta auténtica bestia puede presumir de un chip Snapdragon 8 Elite que, además, viene acompañado por 12 GB de RAM y por 512 GB de almacenamiento. No habrá tarea que se le resista. Todo lo verás en su pantalla OLED de 6,8 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Incorpora un teleobjetivo de 200 megapíxeles que, junto al postprocesado con IA, da unos resultados increíbles. Si utilizas el cupón ES1065 al tramitar la compra, te ahorrarás más de 300 euros.

Recuerda que estas son solo algunas de las ofertas más llamativas de esta campaña y lo mejor es que dediques tiempo a esta campaña que está a punto de terminar para ahorrar lo máximo posible en tus compras.

