Se desploma el precio de este portátil con una gráfica NVIDIA y potencia de sobra para jugar a lo que quieras

¿Buscas un nuevo ordenador portátil para trabajar o jugar? Pues acercandonos al precio de las consolas de nueva generación más populares podemos encontrarnos bestias que todavía están dispuestas a ofrecernos mucho como este Acer Nitro V 15 ANV15-51-51M7, un modelo muy completo que está disponible con una de sus mejores rebajas.

Este portátil de la marca Acer salió a la venta hace ya un tiempo por un precio recomendado de 999 euros, pero ahora, sin lugar a dudas, es el mejor momento para hacerse con él, puesto que nos lo podemos llevar por unos ajustados 649 euros en Amazon al tener un descuento total de 350 euros, que se dice pronto.

Compra el portátil Acer Nitro V 15 ANV15-51-51M7 por unos 350 euros menos

Acer Nitro V 15 ANV15-51-51M7 Acer

El Acer Nitro V 15 ANV15-51-51M7 es uno de esos ordenadores portátiles que no solo entra por los ojos tras un vistazo rápido, sino que al poco tiempo de uso te conquistará por completo, sobre todo si buscas un equipo para usar hasta programas algo exigentes como los enfocados a la edición o jugar. ¿Por qué? Pues porque en su interior lleva instalada una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050 que es la joya de la corona.

Y es que, a pesar de ser la GPU más básica de la anterior generación, con ella podemos disfrutar de partidas en títulos actuales como el EA Sports FC 26 o incluso Battlefield 6 (aunque algo más justo) a una resolución de 1080p sin prescindir de una buena resolución. Asimismo, el motor principal de este modelo es un procesador Intel Core i5-13420H que tiene un total de 8 núcleos y trabaja muy bien en todo tipo de tareas, además de que el resto de la configuración la completan una memoria RAM de 16 GB y una rápida unidad de almacenamiento SSD de 512 GB que puede ser su único handicap, pues es probable con el tiempo necesites ampliarla o usar un disco duro externo.

Por otro lado, al levantar la tapa podemos apreciar que monta una pantalla IPS de 15,6 pulgadas con un acabado antirreflejos, la cual nos brinda una resolución Full HD, una espectacular tasa de refresco de 144 Hz que es clave para que podamos jugar a más fps que en una consola como la PlayStation 5 y un brillo máximo de 300 nits que para usar en interiores puede cumplir. Así que en el apartado visual también es cumple con nuestras expectativas.

Llegados a este punto, nos queda mencionar que incorpora una batería de 57 Wh puede llegar a aguantar entre 3 y 5 horas de navegación, mientras que en juegos intensos es posible que se quede muy corta y por eso lo más recomendable es tenerlo conectado a la corriente mientras lo usemos para gaming. Y viene sin ningún sistema operativo preinstalado, pero instalar Windows 11 por nuestra cuenta es muy sencillo.

También dispone de unos altavoces duales, una webcam HD con micrófono que nunca está de más para videollamadas, un sistema de refrigeración bastante eficiente para mantener unas buenas temperaturas, un teclado retroiluminado y un apartado de conectividad muy completo, asegurándonos hasta una conexión a internet muy rápida tanto por cable como de manera inalámbrica. Todo ello con un peso de 2,1 kg que nos permite llevarlo a cualquier parte cómodamente.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.