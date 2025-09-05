Diferente y con un rendimiento sobresaliente: así es este móvil Nothing que está 50 euros más barato

Móviles Android hay muchos, pero lo si lo que buscas es un modelo de gama media que tenga una excelente relación calidad-precio, el Nothing Phone (3a) es ir a lo seguro. Cuando no está en oferta cuesta 329 euros (128 GB de almacenamiento), pero ahora mismo lo tienes por solo 279 euros en Amazon, MediaMarkt y en la propia web de Nothing. Vamos, que es difícil resistirse.

Además de tener reseñas mayormente positivas y una nota media de 4,5 estrellas sobre 5, este smartphone tiene una serie de características que lo colocan un paso adelante de algunos dispositivos de la competencia. Aquí tiene mucho que ver el apartado fotográfico, las funciones de IA y el sistema operativo Nothing OS.

Llévate el Nothing Phone (3a) por tan solo 279 euros

Una de las razones porque este móvil entra por los ojos es por su diseño transparente, algo característico de la marca. Además, su pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución Full HD+ y 120 Hz es una delicia para ver vídeos, jugar o navegar por páginas web con una fluidez brutal. A nivel interno, monta un Snapdragon 7s Gen 3 que, junto a sus 8 GB de RAM, lo mueve todo con soltura.

En el apartado fotográfico tampoco se queda corto. Cuenta con dos cámaras traseras de 50 megapíxeles y una de 8 megapíxeles para que tus fotos salgan de escándalo, y una frontal de 32 megapíxeles que hará que tus selfies y videollamadas se vean nítidas. Además, incorpora NFC para pagar con el móvil, una batería de 5.000 mAh que aguanta el día sin despeinarse y carga rápida de 50 vatios.

En conclusión, por lo que cuesta ahora mismo, es difícil encontrar otro smartphone que esté a la altura. Si quieres un móvil con personalidad, que no parezca "otro más" y que cumpla en todo, el Nothing Phone (3a) es una compra redonda.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.