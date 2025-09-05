Si eres exigente con el sonido, estos auriculares ASUS de gama alta con descuento son para ti

Si no quieres jugártela a la hora de comprar tus nuevos auriculares gaming, te recomendamos los ASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova, que ofrecen una experiencia prémium. Aunque su precio recomendado es de 229,99 euros, actualmente se pueden encontrar por 179,99 euros en Amazon y también en web de ASUS. Aunque no es el mínimo histórico, está bastante cerca.

A modo de adelanto, y antes de echar un vistazo a sus características, cabe destacar que tienen más de 1.900 valoraciones, reseñas muy positivas y una puntuación de 4 estrellas sobre 5. Esto, junto al 22 % de descuento que tienen por tiempo limitado, los convierte en una opción muy atractiva.

Unos auriculares gaming de gama alta para los usuarios más exigentes

Además de tener un diseño moderno, estos auriculares inalámbricos son ligeros y ergonómicos. Pero lo que realmente marca la diferencia está en su interior: ofrecen audio de alta resolución de 24 bits y 96 kHz, con un nivel de detalle impresionante gracias a la tecnología Dirac Opteo cuando se utiliza el modo de 2,4 GHz. Esto se traduce en un sonido realista y envolvente, perfecto para escuchar hasta el más mínimo detalle mientras jugamos.

Por otro lado, gracias a la tecnología ROG SpeedNova, los ROG Cetra True Wireless SpeedNova ofrecen una latencia ultrabaja, algo muy importante a la hora de jugar online, además de una conexión estable. A esto se suma un sistema de cancelación de ruido adaptativo con modo automático. Dicho sistema ajusta la cancelación según la forma del canal auditivo y el nivel de ruido ambiental.

A la hora de hablar nuestros compañeros de equipo, los micrófonos con IA captan la voz de manera clara y precisa, incluso en ambientes ruidosos. Y para quienes buscan personalización, no podía faltar la iluminación ASUS Aura RGB. La autonomía también está a la altura de lo esperado: hasta 46 horas de batería con el estuche.

Si los comparamos con otros auriculares gaming del mercado, como los Razer Hammerhead o los SteelSeries Nova, los ASUS ROG Cetra SpeedNova sobresalen por su combinación de baja latencia, calidad de audio Hi-Res y autonomía, de ahí que sean una opción muy interesante.

En definitiva, los ASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova son una apuesta segura para los usuarios más exigentes. Si es tu caso, entonces no lo dudes más y hazte con estos auriculares ahora que están rebajados 50 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.