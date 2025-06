Esta Canon es perfecta si quieres dar el salto a la fotografía con una réflex real pero económica

Puede que ahora todos llevemos una cámara en el bolsillo, pero si de verdad te interesa la fotografía, tarde o temprano vas a necesitar algo más que un móvil. Ahí es donde una cámara como esta cobra sentido. Y es verdad que hacer fotos con el móvil es fácil, pero los resultados que nos ofrece una cámara digital siguen estando a años luz en términos de calidad.

Por eso hoy me gustaría hablarte de la Canon EOS 2000D, una cámara réflex digital de iniciación, así que será un modelo perfecto si quieres empezar a sumergirte en la fotografía. Tiene un sensor grande, una buena resolución y unos controles claros para facilitar su uso.

Pero no te voy a engañar. El motivo que me ha llevado a publicar este artículo hoy sobre ella no son solo sus características, que además llevan el respaldo de Canon detrás. Es su precio ahora que la podemos comprar de oferta en Amazon, donde está rebajada a 465 euros. Tal y como hemos podido comprobar en la tienda de Canon, este modelo tiene un precio oficial de 629 euros. Y, aunque es verdad que en tiendas como El Corte Inglés baja hasta los 550 euros, se queda muy lejos del precio que hemos encontrado y que supone un descuento de 164 euros, que se dice pronto.

La Canon EOS 2000D está dispuesta a ser tu primera cámara de verdad

Es verdad que, visualmente, esta Canon EOS 2000D mantiene el formato clásico de una cámara réflex ya que cuenta con un visor óptico, pantalla trasera y un agarre ergonómico que da una mayor seguridad y comodidad a la hora de sujetarla. A diferencia de otra de una mirrorless pequeña o un móvil, aquí realmente sentirás que estás sosteniendo una herramienta profesional pensada para hacer buenas fotos. Es una cámara ligera, pesa 475 gramos, que ofrece varios modos con los que podrás empezar a experimentar.

Sé que ahora hay móviles como el Redmi Note 14 Pro+ que se jactan de tener 200 megapíxeles de resolución, pero la verdadera clave en una cámara está en el tamaño de su sensor, no en su resolución. El de la Canon EOS 2000D es un APS-C de 24,1 megapíxeles, infinitamente más grande que el de cualquier móvil del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que ofrecerá un mayor detalle, generará menos ruido en las escenas con poca luz, da lugar a colores más naturales y con menos procesado... Incluso permite disparar en RAW por si quieres editar tus fotos con posterioridad y seguir adentrándote en el mundo de la fotografía digital.

Para que puedas estrenarla en cuanto la recibas, esta cámara viene ya con el objetivo EF-S 18-55 mm, que podríamos considerar un clásico en las cámaras de entrada. Es una lente muy versátil que te permitirá cubrir desde paisajes y fotos grupales hasta detalles y planos más cerrados. Además, tiene estabilización óptica para reducir el movimiento de la cámara cuando dispares a pulso. Y el enfoque automático es rápido, suave y silencioso.

Además de fotos, esta Canon también te permite grabar vídeo en Full HD a 30 fps. Tiene conectividad WiFi y NFC para que puedas transferir fotos directamente a tu móvil sin necesidad de cables y, como te decía al principio, es ideal para mejorar cada día tus habilidades fotográficas y disfrutar del proceso, desde el principio hasta el final.

