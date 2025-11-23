Este es el altavoz que yo compraría en el Black Friday: su sonido es increíble y el diseño marca la diferencia

Hoy en día hay muchas formas de escuchar música, pero si quieres hacerlo con estilo, existen pocas opciones mejores que este Marshall Acton III, un impresionante altavoz que combina un sonido potente y diseño icónico para que disfrutemos de cada canción al máximo. Además, con la llegada del Black Friday por adelantado, está tirado de precio por tiempo limitado.

Este altavoz de Marshall tiene un precio recomendado de 299 euros, pero con la llegada del Black Friday ha bajado de manera significativa. De hecho, ahora se puede conseguir más barato que nunca al tener un precio de 170,25 euros en Amazon, lo que supone un descuento de casi 130 euros, haciendo que sea una oportunidad realmente interesante para quienes buscan un buen altavoz.

Compra el altavoz estilo retro Marshall Acton III más barato

Marshall Acton III Marshall

El Marshall Acton III es mucho más que un altavoz portátil que se limita a sonar bien, pues tiene un diseño vintage que también queda genial como decoración en casa, como si se tratase de una pieza de colección. Y decimos esto porque está inspirado en los clásicos amplificadores de la marca que llevan tantos años acompañándonos.

A nivel de construcción es todo un lujo. Cuenta con una carcasa de piel sintética que imita al cuero, algo que sobre todo se nota al tocarlo por su textura rugosa. Mientras que en la parte frontal incorpora una rejilla metálica con el logotipo de Marshall en color dorado, creando un contraste muy atractivo. Sin olvidarnos de que su tamaño es lo suficientemente compacto (26 x 17 x 15 cm) como para colocarlo en un mueble, estantería o escritorio.

Si hablamos sobre su sonido, en su interior incorpora dos tweeter laterales y un woofer central que trabajan en conjunto para brindarnos una potencia máxima de 60 W, más que suficiente para disfrutar de canciones con una calidad impresionante y llenar de sonido toda una habitación sin ni siquiera tener el volumen el máximo, algo que en parte es posible gracias a su distribución uniforme.

Por otro lado, hace uso de una tecnología de procesamiento propia de la marca para ofrecernos una experiencia más inmersiva que en las generaciones anteriores de este altavoz. Y en la parte superior nos encontramos con cuatro controles giratorios que sirven para ajustar el volumen, los graves y los agudos a nuestro gusto. Igualmente, esto último podemos hacerlo sin levantarnos del sofá con nuestro móvil, donde tenemos que descargar la app Marshall Bluetooth, la cual no solo nos da acceso a un ecualizador, sino que también nos permite actualizar el firmware.

A todo esto debemos añadirle que nos ofrece la posibilidad de usarlo de dos formas diferentes. De manera inalámbrica conectando nuestros diferentes dispositivos por Bluetooth 5.2, o de forma más clásica por cable utilizando su puerto AUX, algo que cada vez es más raro de ver en los altavoces más modernos. Eso sí, recuerda que debe estar cerca de un enchufe, ya que no dispone de batería y funciona conectado a la corriente. Aunque esto no es ningún contratiempo, porque es tan bonito que ni siquiera querrás arriesgarte a sacarlo de casa para que le pase algo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.