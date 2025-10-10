Sí, este iPhone sigue mereciendo la pena en 2025, es compacto y ahora está rebajado a lo grande

Si hay teléfonos que merecen la pena incluso tras varios años de su lanzamiento, esos son los iPhone. Su rendimiento se mantiene sólido con el paso del tiempo, reciben actualizaciones durante más años que el resto de terminales de la competencia y su diseño parece que no envejece. Por eso, si la inteligencia artificial no te llama tanto y quieres disfrutar de un buen móvil, el iPhone 15 es una gran recomendación y está disponible por uno de sus mejores precios hasta la fecha.

El precio de este teléfono de Apple no está parando de caer desde la llegada de los nuevos modelos, y no solo porque tenga un precio recomendado de 709 euros, sino porque ahora tiene un nuevo descuento de casi 45 euros que lo deja más barato, ya que al seleccionarlo con color verde (que es uno de los más bonitos) se queda en unos 665,37 euros en Amazon, mientras que en MediaMarkt está vendiéndose por unos 679 euros.

Compra el iPhone 15 mucho más barato con descuento

El iPhone 15 sigue destacando por ser un teléfono de gama alta que nos ofrece un buen rendimiento y algunas de las últimas novedades, ya que se actualizará a un sistema operativo iOS 26 cuando lo enciendas por primera vez y lo configures. Además, cuenta con un diseño compacto que ya no vemos en la versión más básica de los nuevos iPhone 17 y, para rematar, su construcción sigue siendo impecable al apostar por un cuerpo de aluminio, una trasera de cristal tintado y una certificación IP68.

El hecho de que sea compacto lo hace bastante manejable y cómodo de usar sin dejar de lado una buena experiencia audiovisual, pues monta una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas que nos ofrece una resolución de 2.796 x 1.290 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz (uno de los puntos débiles que Apple ha mejorado este 2025), un brillo máximo de 2.000 nits y compatibilidad con una tecnología True Tone que adapta los colores según el entorno, que por cierto, son muy vivos gracias a su amplia gama cromática (P3).

Por otro lado, el responsable de que dos años después sigue ofreciéndonos un rendimiento excelente es el chip A16 Bionic que nos encontramos instalado en su interior, siendo este el mismo que equipan los iPhone 14 Pro, un modelo que para muchos sigue siendo el mejor que ha lanzado la compañía en los últimos años. La única desventaja a resaltar es que no es compatible con Apple Intelligence, al igual que, volviendo a su diseño, tampoco viene con otras novedades como el botón de acción. Pero si esto no te importa, créeme, este iPhone 15 es una bestia.

Al tratarse del iPhone 15 más económico de todos, se acompaña de una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento de 128 GB que si no eres de descargar cientos de aplicaciones o hacer mil vídeos cada vez que vas de viaje, suele ser suficiente, y más si tienes una suscripción a iCloud. Mientras que si hablamos de autonomía, de primeras su batería de 3.877 mAh aguanta un día completo de uso y admite una carga rápida de 20 W.

Todos sabemos que uno de los grandes atractivos de iPhone es la cámara, y con este terminal, como era de esperar, se vuelve a demostrar. En la parte trasera monta una doble cámara compuesta por un sensor principal de 48 MP y un gran angular de 12 MP que hacen un buen trabajo, además de grabar vídeos en 4K a 30 fps, reservando el teleobjetivo para los modelos 'Pro', aunque en muchas situaciones se defiende al usar su zoom digital con un aumento x10. Y para rematar, en la parte frontal tenemos una cámara de 12 MP a la que no le podemos poner ninguna pega.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.