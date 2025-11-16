Este es el móvil barato que buscas: 256 GB de almacenamiento y 6000 mAh de batería por menos de 125 euros

Uno de los móviles más baratos de realme ahora lo es aún más gracias a esta oferta de AliExpress. Se trata del realme C75, que tiene un precio recomendado de 229,99 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. No obstante, ahora mismo se puede conseguir en la web de realme por 159,99 euros y en AliExpress tan solo 122,52 euros, siempre y cuando uses el cupón ESAE20. Sin duda, es un precio increíble si tenemos en cuenta todo lo que ofrece. De esto último, hablaremos más adelante.

Si buscas un smartphone barato que ofrezca un buen rendimiento y tenga una pantalla de gran tamaño, este cumple con todo esto. Es más, ahora que es posible conseguirlo por menos de 125 euros, podríamos decir que es difícil encontrar otro móvil que esté a la altura. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a sus características principales.

Llévate el realme C75 al mejor precio en AliExpress

Este móvil tiene una pantalla IPS Full HD+ de 6,72 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz. La calidad de imagen no está nada mal para no ser un panel OLED, y por su tamaño es perfecto para consumir todo tipo de contenido. En cuanto al almacenamiento interno, se puede ampliar con una tarjeta microSD. Y por el rendimiento no te preocupes, lleva el procesador MediaTek Helio G92 Max, que es lo suficientemente potente para mover el sistema operativo y las aplicaciones de forma rápida y fluida.

A esto se suma una batería de 6.000 mAh y carga rápida de 45 vatios. No hace falta decir que la capacidad de la batería es uno de sus puntos fuertes. A nivel de diseño es un smartphone elegante y resistente. En cuanto a esto último, tiene certificación IP69 de resistencia al agua y al polvo. En el apartado fotográfico, cumple, sin más. Cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles.

Resumiendo, el realme C75 es un móvil pensado para quienes buscan rendimiento, mucho espacio de almacenamiento y gran autonomía a un precio que sea lo más bajo posible. En un mercado donde los precios tienden a dispararse, encontrar un terminal que ofrece todo esto por poco más de 120 euros es una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.