Este es el móvil barato que buscas: pantalla de 6,67 pulgadas y 256 GB almacenamiento por un precio que te dejará sin palabras

Uno de los móviles más baratos de realme vuelve a estar en oferta y su precio no te dejará indiferente. De hecho, pocas veces ha estado tan barato. Se trata del realme 14x 5G, un smartphone de gama baja muy recomendable si quieres cambiar de móvil y tienes un presupuesto muy ajustado. Actualmente tiene un 21 % de descuento en Amazon, lo que se traduce en una rebaja de 40 euros sobre el precio de venta recomendado.

El realme 14x 5G cuesta 189,99 euros cuando no está en oferta, pero lo puedes encontrar en Amazon por tan solo 149,99 euros (170,50 euros en MediaMarkt). Esta oferta puede finalizar en cualquier momento, así que, si decides comprarlo, será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible. A la hora de comprarlo hay dos colores para elegir: negro y verde.

Ahorra 40 euros comprando el realme 14x 5G en Amazon

A primera vista, lo primero que llama la atención es su diseño compacto y moderno. Aquí realme ha hecho un buen trabajo. Además, tiene una pantalla IPS de 6,67 pulgadas con resolución HD+ y una frecuencia de actualización de 120 Hz. La calidad de imagen es muy buena al igual que la fluidez. Pese a no estar hablando de un panel Full HD+, es más que suficiente para disfrutar de una experiencia más que satisfactoria a la hora de ver vídeos y navegar por Internet.

En cuanto a potencia, viene con el procesador MediaTek Dimensity 6300, que junto a sus 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, ampliables mediante una tarjeta microSD, te da margen de sobra para apps, fotos y vídeos. Pasando al apartado fotográfico, tiene una cámara trasera de 50 megapíxeles con enfoque automático y una frontal de 8 megapíxeles para videollamadas y selfies. También graba en 1080p a 30 fps.

Por otro lado, incluye NFC para pagar con el móvil, algo que no está presente en todos los móviles baratos. A nivel de software, viene con la capa de personalización realme UI 6.0 y Android 15, una de las últimas versiones del sistema operativo de Google. Sobre la actualización a Android 16, no han dicho si llegará al realme 14x 5G.

La batería es otro de los puntos fuertes de este smartphone, por lo que no tendrás que usar el cargador a media tarde. Estamos hablando de una capacidad de 5.000 mAh, así que aguanta todo el día sin problemas. También admite carga rápida de hasta 15 vatios. No es mucho para los tiempos que corren, pero hay que tener en cuenta el precio del móvil.

Entre los muchos móviles baratos que hay la venta en Amazon, el realme 14x 5G destaca como una de las mejores opciones por menos de 150 euros. Sus especificaciones técnicas, junto con las valoraciones mayoritariamente positivas, dejan claro que es un smartphone que realmente merece la pena.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.