Este portátil de 17 pulgadas cuesta menos de 400 euros y tiene 16 GB de RAM

No es fácil encontrar un portátil con pantalla generosa, buena memoria y un diseño cuidado por menos de 400 euros. Mucho menos cuando hablamos de 16 GB de RAM, almacenamiento SSD y conectividad completa. Por eso, cuando aparece una propuesta así, lo mínimo que merece es que le prestemos atención.

Este equipo, el ACEMAGIC AX17, no promete hacer magia pero cumple en lo que importa para quienes buscas un portátil para trabajar, estudiar, ver contenido multimedia o navegar con comodidad. Y lo hace, además, con una pantalla de gran formato y con un precio muy accesible ahora que está disponible por 355,99 euros.

Este ACEMAGIC AX17 es una opción interesante si buscas una gran pantalla

Así es. Lo que verdaderamente marca la diferencia de este modelo es su pantalla de 17,3 pulgadas. Es un panel muy grande que, en muchos casos, no te obligará a tener un monitor para trabajar con él. De hecho, si teletrabajas y no siempre lo haces desde el mismo lugar, puede ser una solución muy práctica para tener siempre una pantalla grande, estés donde estés. Y no solo llama la atención por su tamaño sino también por su resolución Full HD y por su diseño sin marcos, que favorecen una mayor inmersión. Editar documentos o tener varias ventanas abiertas a la vez será mucho más cómodo en un portátil como este.

Como procesador, monta un Intel 97 que mejora respecto a versiones anteriores en cuanto a velocidad, eficiencia energética y rendimiento. Es verdad que no es un chip pensado para tareas pesadas, pero responderá con soltura en la navegación, tareas de ofimática, videollamadas... Por supuesto, te permitirá abrir varias pestañas, trabajar con fluidez y olvidarte de los tirones típicos que se pueden esperar en esta gama de precio.

Mientras muchos portátiles de entrada siguen ofreciendo 8 GB de RAM y discos lentos, este equipo viene armado con 16 GB de RAM y un almacenamiento de 512 GB en su SSD. Es una configuración que marca la diferencia en esta gama y que ayudará a que todo cargue más rápido, desde el propio sistema operativo hasta cualquiera de los programas que utilices.

Y, por supuesto, tiene toda la conectividad que necesitas para ser un equipo versátil al que puedas sacar el máximo partido. Me refiero a puertos USB 2.0 y 3.0, HDMI, jack de 3,5 mm, puerto Ethernet y, por supuesto, WiFi y Bluetooth. Con esto, tendrás todo lo necesario para trabajar con periféricos, conectarlo a un monitor externo y usar el equipo siempre con comodidad.

Ya ves que es una opción a tener en cuenta si le das especial importancia a tener una pantalla grande pero sin que esto suponga una gran inversión. Como has visto, también cumple en otros aspectos, pero esa pantalla y este precio... no es algo fácil de encontrar.

