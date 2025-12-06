Este reloj automático parece de lujo, pero hoy cuesta solo 157 euros

Llevar un reloj en la muñeca ya no es solo una cuestión de funcionalidad, es una declaración de estilo, una forma de transmitir presencia sin decir una palabra. En un mundo donde los móviles te marcan la hora sin problema, apostar por un reloj automático es una forma de reivindicar la elegancia clásica, el tacto, el detalle. Y también de reconectar con lo artesanal.

El Fossil Grant se presenta como ese reloj de carácter que promete acompañarte con estilo y discreción. Ees verdad que a su precio oficial de 269 euros, que es el que marca en la web de Fossil, es como para pensárselo dos veces. Pero ahora que baja hasta los 157 euros en Amazon, su relación calidad-precio se vuelve difícil de superar.

Vamos a ver por qué merece la pena pensar en él como compañero diario y qué hacer que destaque en su gama. Pero antes, me gustaría insistir en algo. Además de envío gratis, Amazon nos ofrece devolución gratis hasta el 6 de febrero. Por eso podemos hablar de este reloj como de un buen regalo de Navidad, porque tendremos margen de sobra para devolverlo si no acertamos (cosa que dudo).

Fossil Grant: automático, clásico y elegante

Lo primero a destacar del Fossil Grant es su mecanismo automático, y hay algo casi hipnótico en este tipo de relojes. No necesitan pilas ni cables, solo te necesitan a ti. La energía viene del movimiento natural de la muñeca. Cada paso, cada gesto, cada giro del brazo pone en marcha un rotor interno que mantiene el mecanismo vivo. Este mecanismo en concreto ofrece una reserva de marcha de 40 horas, para que puedas, por ejemplo, quitártelo por las noches sabiendo que seguirá funcionando por la mañana.

Y en este reloj, el mecanismo se muestra abiertamente. No está oculto tras una esfera opaca, sino que queda a la vista gracias a un diseño esqueletado que revela los engranajes, las ruedas dentadas y la esencia del reloj. Observarlo es casi terapéutico, una experiencia que los smartwatches y los relojes digitales jamás podrán ofrecer.

La esfera exterior, en un tono marfil suave, evoca esa elegancia clásica que nunca pasa de moda. Los números romanos en color negro, grandes y bien espaciados, aportan cierta personalidad vintage. Las agujas, estilizadas y plateadas, capturan la luz para que la hora se lea con claridad. Es un reloj que querrás mirar aunque no te importe la hora que sea.

Su caja de 45 mm de diámetro lo hace lo suficientemente grande para que no pase desapercibido en la muñeca, pero sin que sea incómodo. El cristal mineral que cubre la esfera la protegerá frente a los golpes del día a día y la correa, de piel auténtica, es suave, flexible y con esa personalidad que da el cuero. Y no es un reloj para que guardes en una vitrina, es para que lo uses y lo luzcas, por eso también tiene una resistencia al agua de 5 ATM que lo protege frente a salpicaduras o lluvia ligera.

Siempre digo que los relojes automáticos no se compran solo por estética, se compran por lo que transmiten. Por ejemplo, este modelo dice que te gustan los objetos bien hechos, que valoras la mecánica por encima de lo digital, que prefieres la elegancia clásica a lo efímero y que te gustan las piezas que cuentan historias. Antes de esta rebaja, ya era una propuesta potente. Pero ahora que baja a los 157 euros, entra en el territorio de las oportunidades que realmente merecen la pena.

