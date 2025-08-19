Este smartphone POCO con HyperOS ha bajado de precio y es una gran opción en la gama de entrada

POCO es una marca bajo el paraguas de Xiaomi que siempre recomiendo tener en cuenta a la hora de comprar un nuevo smartphone, y es que destaca por la relación calidad-precio de sus productos. Pues bien, si estás buscando un móvil barato y no eres un usuario exigente, y con esto quiero decir que no necesitas un excepcional apartado fotográfico ni un procesador muy potente, ya que principalmente usas el terminal para hacer llamadas, enviar mensajes, ver algún vídeo y poco más, entonces tienes que echar un vistazo al POCO C75.

Este smartphone tiene un precio recomendado de 169,99 euros en su versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero actualmente está disponible por 89,99 euros en Amazon y web de Xiaomi. Sin duda, es un precio irresistible para un móvil que te sorprenderá por todo lo que ofrece por lo poco que cuesta. Además, las reseñas de los usuarios son mayormente positivas, y esto se ve reflejado la puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Hazte con el POCO C75 a precio de derribo

Baja una impresionante pantalla de 6,88 pulgadas con una resolución de 1.640 por 720 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, este móvil esconde el procesador MediaTek Helio G81 Ultra, que es lo suficientemente potente como para mover con soltura el sistema operativo y las aplicaciones. En cuanto a la calidad de la pantalla, si bien no es Full HD ni AMOLED, no se ve nada mal.

Como ya mencionamos, este modelo en oferta cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, lo que lo sitúa un escalón por encima de otros móviles de su categoría. Cabe mencionar que la memoria RAM se puede ampliar hasta 16 GB mediante memoria virtual. Por otro lado, y pasando a las cámaras, la principal es de 50 megapíxeles y tiene funciones de IA. Permite tomar fotos muy nítidas en condiciones de luz favorables. En cuanto a la cámara frontal de 13 megapíxeles, tampoco decepciona.

El POCO C75 tiene otras características que merece la pena mencionar y que no están presentes en todos los móviles de gama baja: conector para auriculares de 3,5 milímetros, chip NFC, ranura para ampliar la capacidad de almacenamiento con una tarjeta microSD, batería de 5.160 mAh y carga rápida de 18 vatios. En lo que respecta al sistema operativo, viene con HyperOS.

No hace falta decir que este smartphone es un acierto, sobre todo ahora que está más barato del precio de venta recomendado. Así que, si tenemos en cuenta sus características y que ahora solo cuesta 89,99 euros (47 % de descuento), no hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.