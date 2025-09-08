Este smartwatch no pesa, no molesta y encima funciona como uno de gama alta

En un mercado donde muchos smartwatches parecen competir por quién ofrece más funciones, aunque luego cueste usarlas, el OnePlus Watch 2R llega con un planteamiento distinto: ser ligero, práctico y ofrecer una autonomía real. Nada de ser como un mini ordenador en la muñeca, sino un compañero fiable que aguantará varios días, responderá al instante y te servirá para llevar tanto al gimnasio como a la oficina.

Sin grandes campañas de marketing detrás, ha conseguido conquistar a quien lo prueba. No es el reloj más caro, y probablemente tampoco sea el más llamativo, pero sí uno de los que mejor entiende lo que queremos en nuestro día a día. Por eso, ahora que lo podemos comprar de oferta en AliExpress, es un buen día para hacerse con él. Está disponible por solo 100 euros y eso que, tal y como hemos podido averiguar en la web de OnePlus, este reloj tiene un precio oficial de 279 euros. Nos estaremos ahorrando 179 euros en su compra, sabiendo que se envía desde España y que tiene envío y devolución gratis.

El OnePlus Watch 2R no necesita presumir para cumplir

No se trata de uno de esos relojes que quiera llamar la atención con un diseño extravagante, sino acompañarte en tu rutina, sea la que sea. Por eso cuenta con una caja de aluminio, encargada de otorgarle ligereza y un aspecto robusto a la vez, y con 45 mm de diámetro para poder adaptarse a muñecas grandes y medianas.

Su pantalle es una AMOLED de 1,43" y tiene una resolución de 466 x 466 píxeles. Ofrece colores vibrantes y un brillo máximo de 1000 nits para que la puedas consultar bajo el sol. Tiene el bisel elevado, lo que aporta cierto aire clásico al recordar un poco a un reloj analógico, pero al encenderlo no cabe ninguna duda de que estamos ante un wearable moderno.

Probablemente su punto más fuerte sea la autonomía, y en eso tiene mucho que ver su sistema de doble procesador, una jugada inteligente por parte de OnePlus. Por una parte, tenemos el Snapdragon W5 Gen 1, que se encarga de las funciones más exigentes y, por otra, el chip BES2700BP que mantiene activas tareas esenciales en segundo plano -como el monitoreo de salud o las notificaciones- sin apenas gastar energía. En la práctica, esto se traduce en 100 horas de autonomía en el modo Smart, que alcanzarían los 12 días en modo Power Saver, solo con las funciones básicas. Vamos, que no tendrás que llevar el cargador en tus escapadas de fin de semana.

Gracias al chip Snapdragon todo se mueve rápido y sin tirones, incluyendo sus más de 100 modos deportivos, que incluyen desde correr o andar en bici hasta bádminton o esquí. También tiene un GPS de doble frecuencia para que la localización sea más fiable, incluso en zonas remotas. Y, en cuanto a la monitorización de la salud, lleva a cabo un análisis completo de tu ritmo cardíaco, saturación de oxígeno, fases del sueño, estrés...

No es un reloj que busque deslumbrar con promesas imposibles o especificaciones que nunca utilizaremos, sino acompañarte en el día a día con fluidez, comodidad y autonomía más que suficiente. Ideal si buscas un dispositivo equilibrado, fiable y elegante que dure días en la muñeca y que cumpla con lo que promete.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.