Este teclado profesional cae a 131 euros y mejora tu forma de escribir desde el primer minuto

Da igual si pasas las tardes compitiendo en tu juego favorito, si te pierdes entre textos interminables o si trabajas entre pestañas que se multiplican a una velocidad imposible. En algún punto del día, siempre acabas volviendo a lo mismo: a tu teclado. Esa pieza que sostiene tu ritmo, interpreta tu velocidad mental y traduce tus ideas en pulsaciones.

Un teclado debe hacer que todo parezca más fácil, no frenarte. Y eso lo entiende perfectamente el Logitech G Pro X TKL Lightspeed, un modelo diseñado para hacer desaparecer tu flujo de trabajo con una precisión milimétrica. Este modelo tiene un precio oficial de 239 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de Logitech. Sin embargo, ahora podemos comprarlo por 131 euros gracias a esta oferta del Black Friday de PcComponentes. Es un descuento brutal, 108 euros menos. Además, con envío y devolución gratis y con la tranquilidad que da comprar en una tienda como PcComponentes.

Logitech G Pro X TKL Lightspeed: la mecánica de un teclado que te sigue el ritmo

Por experiencia te puedo decir que hay teclados que requieren adaptación, pero este no parece uno de ellos. Simplemente lo coges, lo conectas, lo tocas y ya estás dentro. Todo empieza por su formato TKL que elimina el teclado numérico para dejar espacio libre a la derecha. Este pequeño ajuste libera tu muñeca, te permite colocar el ratón en una posición más natural y reduce la tensión durante las sesiones largas. No lo notas al instante, pero lo sentirás a lo largo del día.

Su construcción es contundente sin ser pesada. El chasis metálico tiene es punto de rigidez que transmite seguridad. Incluso antes de pulsar la primera tecla, este Logitech te dice que está hecho para durar. Pero está claro que la estética también juega un papel importante. Las teclas PBT de doble inyección tienen textura, cuerpo y un tacto ligeramente rugoso que evita resbalones y conserva esa sensación de nuevo incluso cuando leves meses usándolo.

Ten en cuenta que este modelo tiene la tecnología Lightsepped, la misma que Logitech usa en ratones y teclados para esports profesionales, que reduce la latencia a niveles casi invisibles. Hay una cadencia, ritmo, una rapidez que te hace olvidar que el teclado está funcionando sin cable. Escribir se vuelve inmediato, lineal y sin pausas. Y jugar es aun mejor porque cada movimiento y cada acción se traduce exactamente al momento.

Entre los placeres ocultos del Pro X TKL están sus switches, diseñados para ofrecer consistencia, un tacto definido y un recorrido firme que se siente igual en cada pulsación. Lo importante es que funcionan, no dan sorpresas y no pierden calidad con el tiempo. Esto, trasladado al día a día, significa que cometes menos errores, que te fatigas menos y que mantienes mejor el ritmo.

Su iluminación LIGHTSYNC RGB es totalmente configurable a través de Logitech G HUB. No es solo estética, es utilidad visual, personalización y presencia. Te permite mantener un brillo suave para escribir de noche, activar un efecto dinámico que acompañe tu setup o apagar completamente las luces cuando quieres un entorno más limpio. Es una iluminación pensada para acompañar, no para invadir.

Pasar de 239 euros a 131 euros no es solo un descuento, es una invitación clara a dar un salto de calidad sin pagar lo que normalmente cuestan los productos profesionales. Pero, con todo, es uno de esos teclados que se entienden mejor al usarlos que al leer sobre ellos. Lo que te tenga que demostrar te lo demostrará cuando lo tengas sobre tu escritorio.

