Haz tu hogar más inteligente con este ofertón: llévate el Echo Dot a un precio irrisorio

Lo bueno de un altavoz inteligente es que se puede usar para mucho más que escuchar música, por ejemplo, para controlar por voz bombillas inteligentes, un termostato y mucho más. En cuanto al precio, hay para todos los bolsillos, pero hoy veremos uno de Amazon que cuenta con un 54 % de descuento, lo que quiere decir que su precio está cerca del mínimo histórico.

Durante la Semana de Black Friday, el Echo Dot de última generación está disponible en Amazon por 29,74 euros. Cuando no está en oferta cuesta 64,99 euros, así que estamos hablando de 35,25 euros menos. A la hora de comprarlo puedes elegir entre tres colores: antracita, azul marino y blanco. Así que, si quieres adentrarte en el mundo de la domótica gastando lo menos posible, ahora es un buen momento.

Un altavoz pequeño y potente a un precio muy tentador

Lo que hace que esta oferta resulte tan atractiva no es solo el dinero que te ahorras, sino también lo que recibes a cambio. Este altavoz destaca por ofrecer un sonido potente y sorprendentemente inmersivo para su tamaño compacto, garantizando una experiencia de audio mejorada con voces mucho más nítidas y unos graves más intensos respecto al modelo de la generación anterior.

Por sus características, es perfecto para disfrutar de audiolibros, podcast y millones de canciones a través de servicios como Amazon Music, Apple Music, Spotify y otras plataformas de streaming. También es posible emparejarlo vía Bluetooth a un móvil o tableta para transmitir música sin depender de Internet. Además, se puede sincronizar con otros dispositivos Echo para tener música en toda la casa o vincularlo a un Fire TV para montar tu propio sistema de cine.

Como es lógico, tampoco podía faltar la integración total con Alexa, que está siempre disponible para ayudarte. La interacción es fluida y natural, permitiéndote desde preguntar qué tiempo hace antes de salir y poner temporizadores para cocinar, hasta resolver dudas rápidas o simplemente divertirte con sus respuestas.

Ahora que se puede conseguir por menos de 30 euros, la relación calidad-precio es, sencillamente, imbatible. Como no sabemos si hay unidades limitadas, te recomendamos que lo añadas a la cesta cuanto antes si finalmente decides comprarlo. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles en todos los colores.

