Corre antes de que vuele: el Xiaomi 15 es de los mejores móviles de 2025 y ahora está rebajado 400 euros

Los descuentos en teléfonos de gama alta se sienten como encontrar un tesoro en una isla perdida. Y justo acabamos de dar con uno, ya que nos hemos encontrado con el Xiaomi 15 en su versión más ambiciosa por un precio nunca antes visto. Eso sí, tendrás que darte prisa, porque en cualquier momento podría volver a subir.

Esta bestia de Xiaomi salió a la venta por un precio recomendado de 1.099,99 euros, demostrando que también sabe competir en la gama más alta. Y a pesar de que por su precio puede generar unas dudas, ya te adelanto que está más que justificado, aunque ahora tienes una maravillosa oportunidad para conseguirlo muchísimo más barato gracias a un descuento total de 400 euros que lo deja por tan solo unos 699,99 euros en Amazon. Como alternativa de compra, en PcComponentes está disponible por unos 799 euros y en la tienda oficial de Xiaomi por unos 949 euros.

Compra el Xiaomi 15 con un brutal descuento de 400 euros

Tras haberlo probado, tenemos claro que el Xiaomi 15 es el mejor teléfono de gama alta compacto que se ha lanzado este año junto al Samsung Galaxy S25. Se siente realmente cómodo en las manos, y esto se debe a que tiene un diseño muy elegante con pequeños reajustes en comparación a la generación anterior, ya que ahora tenemos un marco de aluminio microcurvado que mejora el agarre, una trasera de vidrio tintado con un acabado mate y una cámara que sigue sobresaliendo ligeramente del chasis.

Su colaboración con Leica en el apartado fotográfico demuestra que también es una excelente opción si lo que buscamos es un móvil con una de las mejores cámaras del mercado. A su triple cámara trasera le dan forma un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 50 MP que tiene un aumento de zoom digital impresionante. Los detalles y colores vivos están asegurados en cada toma, además de que graba hasta en 8K. Donde no entra en juego Leica es en la cámara frontal de 32 MP, que igualmente nos ofrece unos muy buenos resultados en cualquier situación.

La pantalla es otro espectáculo. Aquí tenemos un panel AMOLED de 6,36 pulgadas que nos ofrece una resolución 1.5K, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz que podemos dejar estable, un brillo que llega a alcanzar un pico máximo de 3.200 nits, un variado esquema de colores para ver contenido de la forma más realista posible y compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision. Como extra, utiliza un vidrio protector Longjing Glass desarrollado por Xiaomi para evitar rayones o sustos tras una caída.

Para competir en la gama alta sobra decir que el hardware tiene que estar a la altura, y este terminal está potenciado nada más y nada menos que por un procesador Snapdragon 8 Elite, el cual vuela en cualquier tarea. Asimismo, el resto de componentes le siguen el ritmo, pues tenemos 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Todo funcionando bajo un sistema operativo HyperOS 2 basado en Android y con la garantía de que recibirá actualizaciones durante los próximos años.

Si pasamos a la autonomía, sorprende que un teléfono tan compacto pueda llevar dentro una batería de 5.240 mAh, suficiente para llegar a dos días de uso moderado. Uno de los contras de esto es que se calienta bastante y el porcentaje baja algo rápido con un uso exigente. Para compensar este contratiempo, admite una carga rápida de 90 W e inalámbrica de 50 W. Lo mires por donde lo mires, es un smartphone supercompleto que te enamorará desde el primer día.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.