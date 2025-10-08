Se hunde el precio del Samsung Galaxy Watch8 con LTE, uno de los relojes inteligentes más top de este año

Son muchas las personas que acuden a un entrenador personal, aunque hay muchos smartwatches que también nos ayudan a mostrar nuestra mejor versión en determinados campos y controlar nuestra salud. El nuevo Samsung Galaxy Watch8 es uno de ellos, y ahora en su versión más completa está rebajado a precio mínimo histórico (aunque solo por unas horas).

Este reloj de Samsung salió hace tan solo unos meses a la venta por un precio recomendado de 459 euros en su versión de mayor tamaño y con LTE, por eso sorprende que ahora esté tan barato. Sin andarnos con rodeos, tiene un descuento total de 180 euros que lo deja por apenas unos 279 euros en Amazon. Eso sí, para optar a esta oferta flash tienes que ser cliente Prime y quedan pocas horas para que desaparezca.

Compra el nuevo Samsung Galaxy Watch8 a precio mínimo por tiempo muy limitado

Si el anterior smartwatch de la marca ya era recomendable, el nuevo Samsung Galaxy Watch8 es una opción aún más interesante por todas las mejoras que trae. En primer lugar, cuenta con un diseño renovado que coge mucha inspiración en el Galaxy Watch Ultra para mejorar la ergonomía, ya que tenemos un marco cuadrado y en su interior mantiene la ya clásica esfera circular. Además, está construido principalmente en acero inoxidable para hacerlo mucho más ligero que el resto de modelos y su correa es intercambiable.

En cuanto al apartado visual, su versión con caja de 44 mm nos vuelve a sorprender con una pantalla Super AMOLED táctil de 1,47 pulgadas que nos garantiza una gran nitidez en cualquier situación, pues llega a ofrecernos una resolución de 480 x 480 píxeles y alcanza un pico máximo de 3.000 nits, por lo que es más brillante que la generación anterior. También cabe mencionar que el panel viene protegido con un cristal de zafiro que es resistente a los arañazos, aunque si no lo pones a prueba, mejor.

Donde tampoco podemos ponerle ninguna pega es en el rendimiento. En su interior lleva instalado un procesador Exynos W1000 que ejecuta con soltura cualquier acción y es compatible con LTE para que no sea necesario tener nuestro teléfono cerca a la hora de recibir mensajes, descargar contenido, hacer llamadas o disfrutar de algunas funciones de inteligencia artificial. Porque sí, es compatible con Galaxy AI. Y a todo esto debemos sumarle que tiene un almacenamiento de 32 GB y funciona bajo un sistema operativo WearOS 6 con One UI 8 Watch.

Por último, su apartado de salud y deporte da un salto importante. Ahora es capaz de analizar con mayor precisión el sueño y mostrarnos nuevas métricas avanzadas como la carga vascular o el índice de antioxidantes, además de que nos da a conocer el estado de energía y dispone de una función de entrenador de carrera que nos crea un plan de entrenamiento personalizado según nuestro estilo de vida. Mientras que si hablamos de su autonomía, incorpora una batería de 435 mAh que aguanta un día completo de uso y admite una carga rápida.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.