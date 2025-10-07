Amazon revienta el precio del mejor teléfono Samsung Galaxy de 2025 durante la Fiesta de Ofertas Prime

Ya hemos entrado en el último trimestre del año y a estas alturas tenemos claro que el Samsung Galaxy S25 Ultra es uno de los mejores smartphones que se han lanzado al mercado este 2025, por no decir el mejor. Buen rendimiento, muchas funciones de IA y una cámara sobresaliente son algunos de sus grandes reclamos. Y disfrutar de todo ello sale ahora mucho más barato.

A pesar de llegar al mercado a principios de año por un precio recomendado de 1.459 euros, ahora por fin tenemos la oportunidad de conseguir esta bestia de Samsung por un precio más accesible. Y es que ha caído en picado hasta los 1.099 euros en Amazon gracias a un descuento total de 360 euros, al que solo pueden optar clientes con una suscripción Prime hasta el día de mañana, 8 de octubre, a las 23:59 horas. ¡Date prisa antes de que sea demasiado tarde!

Compra el Samsung Galaxy S25 Ultra con un descuento de casi 400 euros

A pesar del lanzamiento de nuevos terminales de la competencia, el Samsung Galaxy S25 Ultra sigue siendo uno de los mejores teléfonos de gama alta del mercado y un referente absoluto en fotografía móvil. Y es que, en referencia a esto último, nos encontramos con una cuádruple cámara trasera que brilla al incorporar un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un doble teleobjetivo de 50+10 MP para hacer fotos con un nivel de detalle sorprendente incluso de lejos o grabar vídeos hasta en 8K. Mientras tanto, para hacer selfies, tenemos una cámara frontal de 12 MP que tampoco se queda corta.

Y si hablamos de rendimiento, Samsung ha vuelto a hacer un trabajo impecable, ya que ha apostado por montar en su interior un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy que está optimizado para ofrecernos potencia y eficiencia a partes iguales. En otras palabras, no solo ejecuta todo tipo de aplicaciones de manera rápida y fluida, sino que también sirve para llevar a cabo tareas más exigentes como las relacionadas con la edición sin despeinarse. Y obviamente está preparado para disfrutar de todas las funciones de Galaxy AI.

Al tratarse de su versión más básica, tenemos disponible un almacenamiento de 256 GB y una memoria RAM de 12 GB que se hace notar en la multitarea. Todo funcionando bajo una capa de personalización One UI 7 basada en Android 15, aunque recibirá soporte tanto del sistema operativo como de seguridad hasta 2032. De hecho, ya se puede actualizar a la última versión que ha llegado hace apenas unas semanas. Vamos, que es un teléfono de confianza para usar durante muchos años.

Otra ligera modificación con respecto a la anterior generación está en el apartado visual. Ahora la protagonista es una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas que ha crecido un poco en tamaño y viene con unos bordes algo más reducidos. Por lo demás, sigue brindándonos una resolución QHD+, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits, además de que incluye el lápiz óptico S Pen para tomar notas, dibujar o editar imágenes de manera más cómoda.

Para rematar, lleva instalada una batería de 5.000 mAh que nos garantiza una autonomía excelente, pues es capaz aguantar hasta dos días de uso moderado sin demasiados problemas, y admite una carga rápida de 45 W, carga inalámbrica de 25 W y una carga inversa. Sin olvidarnos de que sigue teniendo un diseño premium que se siente tan cómodo como sólido en las manos.

