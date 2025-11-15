Más barato este elegante reloj Garmin que controla tu salud y actividad sin tener que cargarlo durante 11 días

Un smartwatch es una opción ideal para personas de todas las edades, ya que permite tanto a los mayores llevar un control más preciso de su salud como a los adultos o jóvenes registrar de forma cómoda toda su actividad deportiva. Sea como sea, un modelo que cumple a la perfección en todo tipo de situaciones es este Garmin Vívoactive 6, el cual ya podemos encontrar más barato que de costumbre.

Este reloj inteligente de Garmin salió a la venta hace unos pocos meses por un precio recomendado de 329 euros del que ya puedes olvidarte. No es necesario al Black Friday para verlo más barato, pues en estos momentos está disponible con un descuento total de 61 euros que lo deja por unos ajustados 267,99 euros en Amazon, al igual que en PcComponentes.

Compra el reloj inteligente Garmin Vívoactive 6 más barato

Garmin Vívoactive 6 Garmin

El Garmin Vívoactive 6 es de esos relojes inteligentes que, una vez lo pruebes, no querrás cambiar por otro. Se trata de un modelo supercompleto y uno de los últimos que la marca ha lanzado al mercado, por lo que trae bastantes novedades.

Pero empecemos hablando por su diseño, el cual sigue siendo uno de sus puntos fuertes al apostar por una carcasa de polímero reforzado con fibra, un bisel de aluminio anodizado y una correa de silicona muy suave para llevarlo cómodamente en la muñeca, algo en lo que también juega un papel clave su ligero peso de 36 gramos. Y en este caso todo en un color blanco que tira más al beige para encajar con todo tipo de estilos.

A diferencia de otros muchos modelos de la competencia, aquí tenemos una pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas a color que es circular, adquiriendo así la forma de los relojes que nos han acompañado toda la vida. Esta se ve realmente bien, pues llega a ofrecernos una resolución de 390 x 390 píxeles y un brillo bastante alto, además de que dispone de una protección Corning Gorilla Glass 3.

Otra característica por la que merece mucho la pena este reloj es por su apartado de autonomía, donde ya les gustaría a marcas como Apple o Samsung cumplir tan bien. Decimos esto porque su batería llega a proporcionarnos hasta 11 días de uso en modo smartwatch, o lo que es lo mismo, más de una semana usándolo sin tener que preocuparnos por donde hemos dejado el cargador. A esto debemos sumarle que incorpora un GPS muy preciso y es compatible con Garmin Pay para que podamos hacer pagos desde nuestra muñeca, evitando así tener que sacar la tarjeta de nuestra cartera o el móvil del bolsillo, aportándonos una comodidad absoluta.

Eso sí, por lo que más nos gusta este smartwatch es por su apartado de monitorización. Viene muy bien preparado controlar nuestra salud y bienestar, ya que incorpora una gran variedad de sensores para medir la frecuencia cardíaca, la saturación de oxigeno en sangre, el nivel de estrés, el nivel de energía, la salud femenina o la calidad del sueño, entre otras muchas cosas. De hecho, en referencia a esto último, ha añadido nuevas funciones enfocadas al descanso para obtener datos más precisos.

Mientras que si lo usamos para monitorizar nuestra actividad física, nos permite controlar más de 80 deportes diferentes, pasando desde el running hasta entrenamientos de HIIT. Sin olvidarnos de que podemos usarlo para nadar al tener una resistencia al agua de 5 ATM. En resumidas cuentas, es un reloj muy bonito por fuera y que terminará sabiendo más de ti que tu propio médico.

