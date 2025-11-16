Este móvil plegable de Motorola es un bombazo: le sobra potencia, no ocupa nada y está a precio de Black Friday

La versatilidad que nos ofrecen los teléfonos plegables está a otro nivel. Podemos guardarlos en cualquier bolsillo, responder mensajes, llamadas o abrir cualquier app sin desplegarlo, usarlos como si fuese un portátil en miniatura al dejarlo semiabierto, y disfrutar de una gran pantalla para ver hasta series o editar fotos, entre otras muchas cosas.

En otras palabras, nos permiten usarlos de muchas formas. Y si estás pensando en comprar uno que ofrezca lo mejor de lo mejor, este Motorola rarz 60 ultra es una maravilla lo mires por donde lo mires y ya está rebajado a precio mínimo antes de que llegue el Black Friday.

Este teléfono de Motorola ha sido uno de los lanzamientos más ambiciosos de la marca para intentar hacerse con el primer puesto en el mundo de los plegables, y si no lo ha hecho, se ha quedado muy cerca. Salió a la venta por un precio recomendado de 1.329 euros que ya de por sí nos indica que no es un terminal cualquiera, pero es que en estos momentos está con un descuentazo de 330 euros que lo deja por un precio nunca antes visto de 999 euros en Amazon.

Compra el Motorola rarz 60 ultra a precio mínimo

El Motorola rarz 60 ultra ha sido una de las sorpresas del año si hablamos de teléfonos plegables de tipo concha, pues ha mejorado en todos los aspectos para convertirse en una opción muy seria y recomendable. Para empezar, tiene un diseño ligeramente refinado que sigue la línea habitual de la marca, apostando por ahora por un cuerpo metálico con un acabado cepillado, una llamativa trasera que varía según el color seleccionado, la cual puede ser de madera o de alcántara (un acabado de lujo suave al tacto que es muy típico en la tapicería de los automóviles) y una certificación IP48.

Pero el gran atractivo de estos móviles está en el apartado visual, ya que tener una doble pantalla lo hace muy versátil. Su pantalla exterior AMOLED LTPO de 4 pulgadas no solo nos ofrece una resolución de 1272 x 1080 píxeles, una tasa de refresco de hasta 165 Hz, un brillo máximo de 3.000 nits, sino que, a diferencia de otros modelos, no está limitada y sirve para todo. Mientras que al desplegarlo la protagonista es una pantalla principal AMOLED LTPO de 7 pulgadas con una resolución Super HD (2.992 x 1.224 píxeles), un brillo más alto de 4.500 nits y la misma tasa de refresco para disfrutar a lo grande al ver contenido.

Y donde la marca también ha hecho un trabajo muy serio es en términos de rendimiento. Bajo el capó de este teléfono viene instalado un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, que es uno de los más avanzados del ecosistema Android y está preparado para aguantarnos el ritmo. A esto tenemos que sumarle una memoria RAM de 16 GB, un almacenamiento de 512 GB y un software que, como de costumbre, nos asegura una experiencia de uso sobresaliente. Y esto último lo decimos porque ejecuta una capa de personalización muy limpia basada en Android 15 con actualizaciones garantizadas y nuevas funciones de IA.

Debido a la forma de los móviles plegables, es difícil que tengan baterías con una gran capacidad en su interior, pero aquí Motorola nos ha demostrado que, si se quiere, se puede. Gracias a su batería de 4.700 mAh llega a aguantar un día completo de uso sin problemas, algo que a otros modelos de la competencia les cuesta un poco más, y admite una carga rápida de 68 W que tarda menos de una hora en brindarnos el 100% de batería.

Antes de poner punto y final, no podemos dejar de lado el apartado fotográfico, donde sorprende al equipar una doble cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 MP y un ultra gran angular también de 50 MP para obtener unos resultados tan detallados como equilibrados en todo tipo de situaciones, que es lo mismo que podemos decir sobre su cámara frontal de 50 MP. Eso sí, el punto fuerte es que todas ellas se apoyan en herramientas de IA que mejoran automáticamente la iluminación, el color y el enfoque para obtener la mejor calidad posible. En resumidas cuentas, es un plegable todoterreno que da gusto usar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.