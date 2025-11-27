Juega cómodamente en tu móvil o tableta con este mando que es compatible con iOS y Android

GameSir es una marca que se especializa en lanzar mandos para consola, PC y dispositivos móviles. Pues bien, uno de ellos, el GameSir G8 Plus, que ha sido diseñado para móviles y tabletas de hasta 8,46 pulgadas, tiene un 20 % de descuento durante la Semana de Black Friday de Amazon, así que es un buen momento para comprarlo. Da igual si eres usuario de iOS o Android, podrás usarlo sin ningún problema.

Si bien el mando GameSir G8 Plus tiene un precio recomendado de 89,99 euros, actualmente está disponible en Amazon por 71,99 euros. No es el mínimo histórico, pero casi. Por cierto, estamos hablando de una oferta para miembros Prime. Además de tener un precio muy atractivo, cuenta con más de 1.700 valoraciones y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Un mando inalámbrico para mejorar la experiencia de juego

No es ningún secreto que mucha gente utiliza su móvil como consola portátil. De hecho, el mercado de los videojuegos para smartphones es el que más dinero genera. No obstante, jugar con los controles táctiles en pantalla puede echar para atrás a muchos. Por suerte, esto se puede solucionar fácilmente con un mando como el GameSir G8 Plus, que es prácticamente idéntico a un mando tradicional de consola. Tiene palancas, botones de tamaño completo y una cruceta bastante cómoda.

Al contrario que otros mandos, este tiene motores duales que vibran bastante fuerte. Por cierto, no está de más mencionar que las palancas y los gatillos son de efecto Hall, por lo que no sufren de drift. También cuenta con un giroscopio de 6 ejes, permitiendo un control de movimiento muy preciso, algo que se agradece en ciertos juegos.

A nivel de personalización, este mando permite cambiar el frontal, sustituir las palancas e incluso cambiar la posición de los botones de acción. A esto hay que añadir dos botones programables en la parte trasera, que son perfectos para acciones rápidas. A la hora de conectarlo, se hace vía Bluetooth.

No hace falta decir que el GameSir G8 Plus es una alternativa a otros mandos como el Razer Kishi o el Backbone, entre otros. Si quieres decir adiós a los controles táctiles en pantalla y dar el salto a un mando tradicional, este es un acierto. No lo dudes más y aprovecha esta oferta de Amazon, tienes hasta el 1 de diciembre.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.