La Razón HardGaming - Victrix Pro BFG Reloaded

El buen planteamiento comercial de Turtle Beach les permitió cerrar a principios de 2024 la compra de PDP, una compañía especializada en mandos y periféricos. Precisamente en aquel momento, el fabricante había comercializado su ‘Victrix Pro BFG’, un mando profesional que ganó cierta fama gracias a su sistema modular. La diferencia aquí estaba en que el joystick izquierdo y la cruceta, igual que el joystick derecho y los botones frontales se montaban en módulos extraíbles que podían invertirse para pasar de una disposición simétrica a otra asimétrica.

La versión Reloaded

Ahora que ya conocemos un poco de su pasado, conviene destacar que el Victrix Pro BFG Reloaded es una versión mejorada de ese Victrix Pro BFG original lanzado en 2023, pero incorpora alguna característica nueva a la vez que conserva su modularidad y ergonomía. Nosotros hemos tenido semanas para probar la versión para PC, pero el mando también se comercializa en configuraciones para Xbox/PC y PS/PC. En cada uno de ellos incluye los imprescindibles joysticks y gatillos de efecto Hall, que permiten muchísimas opciones de personalización.

Victrix Pro BFG Reloaded Elsotanoperdido

Un viejo conocido con genética profesional

Tiene sentido empezar por ahí, porque este nuevo ‘Victrix Pro BFG Reloaded’, ahora bajo el paraguas de Turtle Beach, mantiene las señas de identidad del original. Ofrece cuatro botones traseros programables, topes para los gatillos principales y joysticks analógicos con sensores de efecto Hall, una tecnología que ayuda a reducir el desgaste interno y el temido “drift”.

En la cruceta hay tres piezas intercambiables, pensadas para emular la respuesta típica de otros mandos, además de una especie de término medio que mezcla configuraciones. Se pueden colocar y quitar en segundos, sin necesidad de volverse loco. El cambio entre piezas se hace con el destornillador de precisión que viene en la caja. Es fácil y limpio, aunque obliga a tener algo de cuidado con los pequeños tornillos. También se incluye una carcasa octogonal para los sticks, muy útil si necesitas una percepción nítida de las ocho direcciones, ya sea en juegos de lucha o en arcade.

El paquete incluye además dos joysticks de repuesto. Uno replica la altura estándar de 5 mm y el otro sube hasta los 12 mm. Este segundo es muy cómodo si vienes del mundo de los mandos de lucha o si prefieres un stick más alto para afinar la puntería en shooters en primera persona.

Victrix Pro BFG Reloaded Elsotanoperdido

Diseño, ergonomía y especificaciones

En la práctica, el ‘Victrix Pro BFG Reloaded’ tiene valores de fabricación contundentes y transmite buenas sensaciones generales, desde un agarre generoso con curvas marcadas en las empuñaduras hasta una superficie destinada a proporcionar el mayor confort durante sesiones largas.

En cifras hablamos de un peso aproximado de 265 g y unas dimensiones cercanas a 160 x 105 x 60 mm. La compatibilidad de esta Edición PC cubre Windows 10 y 11 y Steam Deck (otras variantes del mando añaden soporte nativo para consolas Xbox y PlayStation). En conectividad, el mando ofrece conexión inalámbrica mediante dongle de 2,4 GHz y uso con cable a través de USB C. En la parte inferior incluye un conector de auriculares estéreo de 3,5 mm para chat de voz o audio directo desde el mando. La batería interna ronda las veinte horas de uso inalámbrico y el alcance se sitúa en torno a los nueve metros.

Trackpad y controles híbridos en la Edición PC

La gran diferencia de esta versión frente a las variantes para consola está en el trackpad táctil integrado exclusivo del modelo. Este panel frontal funciona como un pequeño “ratón” pensado para moverse por el escritorio, interactuar en juegos o gestionar la interfaz de Steam.

Victrix Pro BFG Reloaded Elsotanoperdido

Además, la Edición PC permite asignar entradas de teclado y ratón a los botones traseros y a otros elementos del mando, algo que posibilita configurar atajos muy útiles. Todo se configura desde la aplicación Victrix Control Hub, disponible en Windows, que también sirve para ajustar zonas muertas, respuesta de los gatillos, ecualización de audio y perfiles completos.

En contrapartida a ese funcional trackpad, esta Edición PC no llega de serie con el módulo fightpad de seis botones, que se vende aparte por unos veinte euros. De modo que si quieres replicar la experiencia más cercana a un mando especializado de lucha arcade tendrás que sumar ese coste.

Rendimiento y tasa de sondeo

Una de las críticas habituales al modelo Reloaded para consola era la tasa de sondeo de 125 Hz, similar a la de un mando estándar de Xbox. En PC, el panorama mejora puesto que trabaja a 1.000 Hz por cable, una cifra que sitúa este mando al nivel de otras propuestas pensadas para juego competitivo.

Victrix Pro BFG Reloaded Elsotanoperdido

En inalámbrico, la marca habla de baja latencia sin más y en la práctica, su funcionamiento se establece en estos términos siempre que el dongle tenga una posición decente en el equipo o portátil. El salto no es tan radical como en el modo por cable, pero la experiencia resulta perfectamente válida para uso profesional. El mando mantiene además la vibración que llegó con la gama Reloaded, una característica importante frente al primer Pro BFG, aunque sigue sin incorporar giroscopio. Para PC esto no afecta tanto como en consolas, pero limita algunas configuraciones que se apoyan en el apuntado por movimiento.

Pensado para disfrutar en PC

Para el público general de PC que requiere de un mando solvente, completo, personalizable y preparado para aguantar muchas horas, el Victrix Pro BFG Reloaded (Edición PC) es una opción muy seria, casi un “mando para toda la generación”. En términos de construcción, opciones de montaje y funciones pensadas para ordenador, este modelo se sitúa en el segmento de gama alta por méritos propios.