Más barato con cupón este dron DJI ideal para principiantes: no hace falta licencia para usarlo y graba en 4K

Lo sé, cada vez que ves un vídeo grabado con un dron en redes sociales también te entran ganas de tener uno para descubrir tu entorno desde otra perspectiva. Pues bien, ahora tienes una oportunidad de oro para hacerte con el DJI Neo a un precio aún más bajo, y eso que de por sí ya resulta muy tentador.

Este dron de la marca DJI no solo ha sido una de las últimas incorporaciones en el mercado de la marca, sino que es la opción más económica que ofrece para grabar vídeos con una grandísima calidad. Y es que, aun teniendo un precio recomendado de 199 euros, ahora puedes conseguirlo por tan solo unos 162,59 euros en AliExpress aprovechando la rebaja que ya tiene y aplicando el cupón 'BSES15' durante el proceso de compra. Y como alternativa, en Amazon y MediaMarkt está disponible por unos 197 euros.

Compra el dron DJI Neo más barato con cupón

DJI Neo DJI

El DJI Mini Neo es un dron que se presenta como la mejor opción económica para principiantes. Su diseño es sorprendentemente compacto, tanto que cabe en la palma de la mano, y es muy ligero al tener un peso de 135 gramos, por lo que pertenece a la clase C0 y no es necesario tener una licencia para usarlo. Eso sí, debes cumplir con la normativa y registrarte en la EASA como operador.

A pesar de estar pensado para personas que están empezando en el mundillo y su precio, no se queda corto en calidad. Cuenta con un sensor CMOS de 1/2 pulgadas que es capaz de grabar vídeo en 4K a 30 fps y en 1080p a 60 fps, dependiendo de si buscamos obtener el máximo detalle posible o tomas más fluidas en formato vertical para compartirlas en redes sociales. Además, también nos permite hacer fotos de 12 megapíxeles con una buena nitidez.

Otro de los puntos que marca la diferencia es su estabilización RockSteady, la cual consigue reducir las vibraciones al mínimo durante cada vuelo, incluso si hay algo de viento. A esto debemos sumarle que se controla con el móvil desde la app DJI Fly, aunque por separado podemos comprar un mando o control de movimientos inmersivo para disfrutar de una mayor comodidad.

En cuanto a la seguridad, DJI ha sido consciente de que es un modelo para principiantes y las hélices vienen protegidas, lo que reduce el riesgo de daños durante el despegue (que se puede hacer directamente desde la mano) o un aterrizaje brusco. No tiene detección de obstáculos, así que hay que volarlo con precaución, pero sí incluye varios modos de vuelo inteligente que nos permiten grabar planos únicos o seguirnos manteniéndonos siempre en el centro del encuadre, sin necesidad de mover un solo dedo.

Para rematar, dispone de una batería de 1.435 mAh que llega a proporcionarnos hasta 18 minutos de vuelo en buenas condiciones, tiempo más que suficiente para grabar planos únicos desde el aire como un atardecer en la playa, una panorámica de la ciudad o una cascada escondida en la montaña. Igualmente, si quieres grabar durante más tiempo, siempre existe la posibilidad de comprar una batería extra para tenerla de repuesto.

