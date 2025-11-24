El mejor momento del año para conseguir la Nintendo Switch 2 ha llegado: está rebajada más de 100 euros

¿Tienes en mente comprar una Nintendo Switch 2 estas Navidades? Ya sea para ti o para regalar, déjame decirte que ahora puedes aprovechar para llevártela con un juego incluido mucho más barata durante el Black Friday. Así que no dejes escapar la oportunidad, porque en cualquier momento puede volver a subir de precio.

Este pack de la nueva consola de Nintendo tiene un precio recomendado de 509 euros, aunque en estos momentos, si aprovechas la rebaja que tiene y aplicas el cupón 'ESBF65' durante el proceso de compra, la podrás dejar por un precio final de 371,92 euros en AliExpress.

Igualmente, si no te funciona el cupón que acabamos de mencionar, a continuación te dejamos una lista con todos los que puedes probar para dejarla algo más barata:

ESBF40 : 40 euros de descuento en pedidos de mínimo 279 euros.

: 40 euros de descuento en pedidos de mínimo 279 euros. ESBF35 : 35 euros de descuento en pedidos de mínimo 239 euros.

: 35 euros de descuento en pedidos de mínimo 239 euros. ESBF20 : 20 euros de descuento en pedidos de mínimo 139 euros.

: 20 euros de descuento en pedidos de mínimo 139 euros. ESBF14 : 14 euros de descuento en pedidos de mínimo 89 euros.

: 14 euros de descuento en pedidos de mínimo 89 euros. ESBF09 : 9 euros de descuento en pedidos de mínimo 59 euros.

: 9 euros de descuento en pedidos de mínimo 59 euros. ESBF04 : 4 euros de descuento en pedidos de mínimo 26 euros.

: 4 euros de descuento en pedidos de mínimo 26 euros. ESBF03: 3 euros de descuento en pedidos de mínimo 18 euros.

Y si lo prefieres, en Amazon también está rebajada a lo grande por el Black Friday, pues tiene un descuento de 60 euros que nos permite conseguirla por unos 449,90 euros.

Compra la nueva Nintendo Switch 2 con juego al mejor precio por el Black Friday

Estamos en el mejor momento del año para hacernos con la nueva Nintendo Switch 2, esa consola híbrida que lo tiene todo para triunfar como la anterior generación, ya que trae muchas novedades con un único fin: mejorar notablemente la experiencia de juego. De hecho, en el caso de que tengas la duda de si merece la pena cambiar de un modelo a otro, ya te adelanto que la respuesta es un rotundo sí.

Para empezar, nos encontramos con una pantalla de 7,9 pulgadas que es no solo crece en tamaño, sino que también nos asegura una mejor calidad al brindarnos una resolución Full HD, una tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con HDR. Mientras que, si la usamos en modo sobremesa, con tan solo conectarla a nuestra televisión podemos disfrutar de una resolución 4K.

Este cambio trae consigo otras novedades. Sin ir más lejos, estrena los nuevos mandos de control Joy-Con 2, que son más grandes, se acoplan con imanes y, como detalle curioso, incluyen un sensor óptico que permite usarlos como si fueran un ratón

Créeme, la diferencia al tenerla en las manos se nota, y en parte se debe a que también contribuye su diseño renovado, pues ahora tenemos un chasis de plástico con un tacto sedoso que evita las marcas de huellas y la hace sentir muy cómoda, además de una bisagra metálica en la trasera para dejarla apoyada de una manera más segura.

Pero la revolución más grande está en su hardware. Todos pedíamos que fuese más potente para mover con mayor soltura los juegos, y aquí Nintendo ha cumplido. En su interior nos encontramos con una GPU basada en la arquitectura Ampere de NVIDIA, que ofrece un rendimiento gráfico que muchos comparan con el de la PlayStation 4 Pro al apoyarse en tecnologías como DLSS, y un procesador personalizado de NVIDIA. Tan solo tienes que probar algunos juegos de la Nitendo Swith, los cuales son compatibles, para notar ese extra de potencia.

Todo ello sin dejar de lado que tiene mucha más capacidad, puesto que dispone de un almacenamiento de 256 GB y, como de costumbre, se puede ampliar con una tarjeta microSD (en este caso del tipo Express). Sin dejar de lado que incorpora una batería de 5.220 mAh para garantizarnos varias horas de juego fuera de casa y, como comentábamos anteriormente, viene con un código para descargar de manera digital el nuevo Mario Kart World, uno de esos títulos exclusivos para estrenar la consola de la mejor manera.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.