El mejor portátil barato que puedes comprar ahora mismo para productividad: no cuesta ni 400 euros

Si estás buscando un portátil para uso personal o para regalar estas Navidades, lo primero es tener claro el tipo de uso que se le va a dar. En el caso de que sea para tareas de productividad, navegar por internet y entretenimiento, este Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 es una opción muy completa y, lo mejor de todo, está rebajado por un precio sorprendentemente económico.

A la hora de hablar sobre portátiles, Lenovo es una de esas marcas reconocidas por ofrecer buenos modelos a un precio económico, y este es un claro ejemplo, sobre todo ahora que tiene un pequeño descuento que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 399 euros en Amazon. Un precio por el que es muy complicado encontrar algo mejor.

Compra el ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 por un precio irresistible

Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 Lenovo

El Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 es un portátil con una excelente relación calidad-precio, siendo más que suficiente para la mayoría de personas que buscan un ordenador para trabajar o estudiar cómodamente. La clave está en que incorpora un hardware equilibrado, lo que nos permite realizar casi todo tipo de tareas relacionadas con la productividad. No se limita a que podamos usar programas de ofimática como Word o Excel, sino que también nos garantiza una multitarea fluida.

Si entramos en más detalle, el cerebro de este modelo es un procesador AMD Ryzen 5 7520U que a día de hoy sigue rindiendo muy bien y alcanza velocidades de hasta 4,3 GHz. De hecho, tiene potencia suficiente como para ejecutar juegos que no sean demasiado exigentes o programas muy básicos de edición al apoyarse en una gráfica integrada AMD Radeon Graphics, aunque ya te adelanto que no es para lo que está pensado.

Por otro lado, tenemos una memoria RAM LPDDR5 de 16 GB que juega un papel fundamental al agilizar algunos procesos y una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB que es bastante rápida, a la que tenemos que restarle un poco más de capacidad disponible, ya que no viene con ningún sistema operativo. Igualmente, descargar e instalar Windows 11 no resta casi nada de memoria, dejando suficiente espacio para esos programas que más vayamos a usar, documentos y archivos personales.

Si hablamos del apartado visual, al abrirlo por completo nos encontramos a nuestra disposición una pantalla TN de 15,6 pulgadas con un acabado antirreflejos. Esta llega a ofrecernos una resolución Full HD, una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo máximo de 250 nits y una reproducción de color bastante amplia para su rango de precio. Sea como sea, está pensada para utilizarla principalmente en interiores, donde cumple realmente bien.

A todo esto tenemos que sumarle un diseño bastante resistente y manejable al tener un ligero peso de 1,62 kg, además de que cuenta con una webcam HD, unos altavoces duales que soportan un sonido Dolby y una batería de 47 Wh que aguanta bastante bien gracias a la eficiencia de sus componentes.

Y para rematar, nos encontramos un apartado de conectividad bastante avanzado: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, dos USB-A, un USB-C con DisplayPort, un HDMI, lector de tarjetas SD y un jack de 3,5 mm. Solo echamos en falta un puerto LAN Ethernet para disfrutar de una conexión por cable, aunque aun así el equipo supera perfectamente nuestras expectativas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.