La mejor smart TV QLED barata que verás este Cyber Monday: es de Xiaomi y está rebajada por menos de 150 euros
Buena, bonita y barata, así es esta televisión QLED de Xiaomi que nos permite disfrutar de las principales plataformas de streaming, canales gratuitos y una gran variedad de apps
Este año Xiaomi ha vuelto a demostrar con sus nuevos televisores que busca ofrecer la mejor relación calidad-precio, al igual que con sus smartphones. Y podemos decir que lo ha conseguido. Por lo que, si buscas una televisión pequeña que se vea bien y puedas usar hasta en tu dormitorio, esta Xiaomi TV F Pro 32 (2026) es un acierto, y más ahora que está a precio de saldo durante el Cyber Monday.
A pesar de tener un precio recomendado de 229 euros, esta televisión de nueva gama de Xiaomi con el tamaño justo para ponerla en cualquier rincón de nuestro hogar tiene en estos momentos su mejor rebaja hasta la fecha, pues gracias a un descuento total de 80 euros se ha quedado por unos ajustados 149 euros en Amazon. Y aunque ponga que su envío tarda más de lo normal, lo más seguro es que el tiempo de espera se reduzca en cuanto haya más stock disponible.
Compra la televisión Xiaomi TV F Pro 32 (2026) al mejor precio este Cyber Monday
En estos días de grandes rebajas, la Xiaomi TV F Pro 32 (2026) se ha convertido en la televisión inteligente más vendida de todas. Se trata de un modelo de nueva gama muy económico, pero que sorprende por varios motivos. Sin ir más lejos, cuenta con un diseño bastante premium para su rango de precio, pues tiene unacabado metálico.
También merece la pena mencionar que es una smart TV bastante pequeña, la cual encaja a la perfección en dormitorios, cocinas, oficinas o en salones que no sean demasiado grandes al tener una pantalla de 32 pulgadas sin marcos. Y lo mejor de todo es que hace uso de una tecnología QLED para que podamos disfrutar de unas imágenes mucho más coloridas y definidas, algo que aumenta la sensación de realismo.
Debido a su tamaño, nos encontramos con algunas limitaciones con respecto a otras televisiones con una diagonal más grande, ya que dispone de una resolución HD (1.366 x 768 px) y una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz. Aunque en líneas generales la experiencia visual es muy positiva y se apoya en una tecnología de atenuación PWM que garantiza un control suave del brillo, además de tener un modo de luz azul reducida y ser compatible con HDR10.
Si hablamos sobre su sonido, tampoco se queda atrás. Al igual que el resto de modelos que son más grandes, apuesta por incorporar unos altavoces duales que alcanzan una potencia RMS de 20 W, los cuales soportan diferentes tecnologías de audio envolvente como Dolby Audio o DTS:X.
Otro de los puntos diferenciales está en su software, que nos brinda una experiencia de uso muy cómoda al venir funcionando bajo un sistema operativo Fire TV. Este nos da acceso rápido a una gran variedad de plataformas de streaming y a canales de televisión en directo a través de Xiaomi TV+.
Para rematar, su manejo es muy cómodo al incluir un mando Bluetooth 360º con un micrófonopara usar Alexa como asistente de voz. Y más allá de poder disfrutar de un control inteligente, su compatibilidad con Apple AirPlay nos da la posibilidad de transmitir contenido de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo de la manzana mordida. En definitiva, si buscabas una televisión buena, bonita y barata, esta Xiami te está esperando a un precio irresistible.
