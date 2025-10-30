A mitad de precio el mejor gama media que Samsung ha lanzado este 2025: un móvil con un equilibrio perfecto

Samsung no se conforma con dominar en la gama alta y año tras año sigue lanzando modelos de gama media que son perfectos para cualquier usuario que priorice un buen rendimiento. De hecho, para este 2025 su propuesta más completa ha sido el Samsung Galaxy A56 5G, un terminal que ahora con descuento merece más la pena que cualquier otro modelo de la competencia.

A pesar de tener un precio recomendado de 529 euros en su versión con mejor configuración, ahora nos encontramos este equilibrado gama media de Samsung con uno de sus mejores descuentos hasta la fecha, ya que se queda a mitad de precio. Sí, has leído bien, ha caído en picado hasta los 264,17 euros en AliExpress, lo que se traduce en un ahorro de 265 euros con su compra. Mientras que en Amazon se está vendiendo por unos 439 euros.

Compra el Samsung Galaxy A56 5G mucho más barato

El Samsung Galaxy A56 5G es el gama media más completo que la marca surcoreana nos ha dejado este año y ya no hace falta esperar a los nuevos lanzamientos, que como de costumbre se espera que lleguen a principios de 2026, para conseguirlo más barato. Pero no nos desviemos del tema y centrémonos en todo lo que este terminal nos ofrece, que no es poco.

En primer lugar, notamos un pequeño lavado de cara en su diseño, pues estrena un módulo de cámaras en forma de cápsula que agrupa todos los sensores, además de que es el modelo con mejor construcción de su familia al apostar por un marco de aluminio estilizado y una certificación IP68. Todo ello con un grosor de 7,4 mm y un ligero peso de 198 gramos que lo hace más manejable.

Otro de los cambios más notables está en su interior, donde monta un nuevo procesador Exynos 1480 que está preparado para disfrutar de una grandísima variedad de funciones de IA sin tener que gastar un dineral en los modelos de nueva gama y, a su vez, nos asegura un buen rendimiento en cualquier tarea del día a día. No es el más potente que vayas a encontrar en su gama, pero sí uno de los modelos más fiables, el cual completa su configuración con una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB.

A esto debemos sumarle un software que no pasa desapercibido, pues llega funcionando bajo una capa de personalización One UI 7 basada en Android 15. Igualmente, ya podemos actualizarlo su versión más actual para sacarle partido a las últimas novedades y, por si no fuese suficiente, seguirá recibiendo actualizaciones durante los próximos 5 años.

Y si hablamos de su pantalla, el protagonista es un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas que se ve muy bien al ofrecernos una resolución Full HD+, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, un brillo máximo de 1.200 nits, una tecnología Vision Booster que realiza ajustes automáticamente y una protección Corning Gorilla Glass Victus+.

Donde se mantiene prácticamente intacto es en sus apartados de fotografía y autonomía. Vuelve a venir con una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un macro de 5 MP que para hacer fotos o vídeos ocasionales cumple más que de sobra, al igual que su cámara frontal de 12 MP, que es donde más mejora. Mientras que su batería de 5.000 mAh es intocable para asegurarnos un día completo de uso y con la novedad de que ahora admite una carga rápida de 45 W.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.