Samsung es la marca que más televisiones vende y este modelo 4K de nueva gama es un chollo a precio mínimo

¿Quieres renovar tu televisión por un modelo actual que asegure una buena calidad y consiga aguantar el ritmo durante varios años? Pues para ello lo mejor es apostar por una marca de confianza y un modelo que reciba actualizaciones durante años. Aplicando estos filtros, unas de las opciones más interesantes que nos hemos encontrado es esta Samsung Crystal UHD U8075F, la cual ya no solo sorprende por lo que es capaz de ofrecernos, sino porque ahora está más barata que nunca.

A pesar de salir a la venta por un precio oficial de 649 euros, ahora nos encontramos esta televisión Samsung de 2025 con un descuento total de 300 euros que le deja casi a mitad de precio al quedarse por unos ajustados 349 euros en Amazon. Y si lo prefieres, en la tienda oficial de la marca está también rebajada por unos 399 euros.

Compra la televisión de nueva gama Samsung Crystal UHD U8075F al mejor precio

Samsung Crystal UHD U8075F Samsung

La Samsung Crystal UHD U8075F es una televisión de nueva gama que ahora merece la pena más que nunca. Entre sus principales características, cabe mencionar que nos encontramos con un diseño muy elegante, donde llama la atención que apuesta por un marco metálico muy estrecho para que la experiencia a la hora de ver contenido en su pantalla de 55 pulgadas sea muy completa.

En cuanto a las características del panel que utiliza, cabe mencionar que llega a brindarnos una resolución UHD 4K, una frecuencia de actualización nativa de 50 Hz (la cual puede llegar a aumentarse hasta 60 Hz) y unos colores sorprendentemente vivos gracias a la tecnología PurColor, aunque en este punto también juega un papel clave su procesador Crystal 4K.

A esto debemos sumarle que, tanto para mejorar tanto la profundidad de cada escena como el contraste para disfrutar de una buena claridad, dispone de una función Contrast Enhanced, además de que es compatible con HDR10+, HDR10 y HLG. Mientras que si hablamos sobre su sonido, integra dos altavoces que alcanzan una potencia máxima de 20 W y, como ya viene siendo costumbre, se complementan con una tecnología OTS Lite que simula canales virtuales para atraparnos con un audio envolvente y podemos sacarle más partido con una barra de sonido gracias a la función Q-Symphony.

Llegados a este punto toca repasar rápidamente su software, que es otra razón de peso para apostar por este modelo. Y es que funciona bajo un sistema operativo Tizen OS propio de la marca que ofrece muchas ventajas: su interfaz es muy intuitiva, nos ofrece más de 500 canales, es posible usar la función 'Click to Search' para ver información sobre el contenido que estamos viendo, nos da acceso a la plataforma de juego en la nube Gaming Hub y, lo más importante, recibirá actualizaciones durante los próximos 7 años.

Para cerrar, no hay que pasar por alto que nos permite controlarla por voz con Alexa, Google Assistant o Bixby, utiliza una tecnología Motion Xcelerator para mejorar la fluidez al jugar con una videoconsola de nueva generación y su apartado de conectividad es muy variado, destacando sobre todo por incluir Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, un puerto LAN Ethernet, tres puertos HDMI 2.0, un puerto USB-A y una salida digital óptica, entre otras cosas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.