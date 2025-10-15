El móvil Samsung Galaxy más compacto y potente que puedes encontrar en 2025 es este a precio de outlet

Si buscas un smartphone potente y compacto, merece la pena mirar modelos de años anteriores, ya que este tipo de formato cada vez es más raro de ver. De hecho, uno de los terminales que sigue siendo referencia y cabe en la palma de la mano es el Samsung Galaxy S24, el cual ya funciona con Android 16 y ahora sale mucho más barato que de costumbre.

Aunque siga teniendo un precio recomendado de 869 euros en la tienda oficial, este completísimo smartphone de Samsung está rebajado a lo grande en Amazon, donde podemos encontrarlo totalmente nuevo, a estrenar, por unos ajustados 589 euros gracias a un descuento de 280 euros. Y créeme, por todo lo que ofrece, sigue siendo una gran apuesta.

Compra el Samsung Galaxy S24 a precio de outlet

Este Samsung Galaxy S24 va a cumplir su segundo aniversario en apenas unos meses, y a día de hoy sigue teniendo varios motivos de peso para ser una buena elección. Dejando a un lado su precio, nos encontramos con un diseño tan premium como manejable gracias a su tamaño muy compacto. Asimismo, cuenta con un chasis construido principalmente en aluminio, una trasera pulida de cristal y una certificación IP68.

Uno de los apartados que más nos gusta de este modelo es el visual, ya que monta una pantalla Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas tan sobresaliente que incluso los modelos más recientes han heredado, aunque con algunos ligeros cambios como el tamaño. Esta llega a ofrecernos una resolución Full HD+, una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz, un brillo máximo de 2.600 nits y la clásica tecnología Vision Booster, además de que utiliza una protección Gorilla Glass Victus Armor que actúa como un seguro de vida para evitar rayones o daños graves tras una posible caída.

Y algo similar sucede a la hora de hablar de fotografía y vídeo, donde esta pequeña bestia de Samsung sorprende con una triple cámara trasera muy versátil y en módulos independientes, la cual está formada por un sensor principal de 50 MP con OIS, gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP. Los resultados son sobresalientes en cualquier situación, destacando sobre todo por el nivel de detalle y por su capacidad para grabar en 4K a 60 fps. Y si le damos la vuela, la protagonista es una cámara frontal de 12 MP que no se queda atrás, al contrario, es perfecta para selfies.

Por otro lado, para aguantarnos el ritmo en el día a día, dispone de una batería de 4.000 mAh que, gracias a la eficiencia del procesador, es capaz de brindarnos un día completo de uso y admite una carga rápida de 25 W. De hecho, en referencia a esto último, cabe mencionar que al comprarlo en Amazon viene incluido un adaptador de 45 W para sacarle el máximo provecho a esta función.

Si hablamos sobre su hardware, en el interior del Galaxy S24 tenemos instalado un procesador Exynos 2400 que sigue rindiendo a un alto nivel, es compatible con varias funciones de IA y, en esta versión, se complementa tanto con una memoria RAM de 8 GB como con un almacenamiento de 256 GB. Es cierto que en este punto hay modelos superiores, pero la experiencia de uso no es tan buena, pues actualmente funciona bajo una capa de personalización One UI 8 basada en Android 16 y se seguirá actualizando durante varios años más.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.