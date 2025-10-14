A mitad de precio esta espectacular smart TV Samsung de gama alta con pantalla OLED, Vision AI y HDMI 2.1

De todas las televisiones que podemos encontrar actualmente en el mercado, tenemos claro que esta Samsung OLED S93F de 43 pulgadas es una de las más espectaculares. Y ya no solo por la calidad de imagen y sonido que nos ofrece, que es excepcional, sino porque ahora tiene un descuento que la deja a precio de liquidación.

Esta televisión de Samsung salió a la venta por un precio oficial de 1.599 euros al tratarse de un modelo OLED de gama alta, aunque ahora podemos aprovechar para conseguirla por tan solo unos 799 euros en Amazon, donde tiene un descuento total de 800 euros, al igual que en PcComponentes. Mientras que en MediaMarkt o la propia tienda de Samsung está disponible por unos 949 euros. Eso sí, ya te adelanto que no es normal que esté tan barata, por eso mismo te recomendamos que te des prisa en añadirla a tu cesta de la compra.

Compra la televisión Samsung OLED S93F de 43 pulgadas a precio mínimo histórico

Samsung OLED S93F de 43" Samsung

Esta Samsung OLED S93F es una de las televisiones inteligentes de gama alta más completas que la marca ha lanzado este 2025 para seguir siendo líder en ventas. Eso sí, más allá de un diseño premium y una calidad casi inmejorable, algo de lo que hablaremos más adelante, una de las grandes novedades es que integra Vision AI, la nueva plataforma de inteligencia artificial de Samsung. Esta no solo optimiza la experiencia visual y sonora, sino que también nos permite disfrutar de un control por voz más avanzado con Bixby o funciones como una traducción en subtítulos a tiempo real, además de que sirve como centro de control para controlar otros dispositivos inteligentes.

Ver cualquier tipo de contenido con este modelo es una maravilla, y esto se debe a que cuenta con una pantalla de 43 pulgadas que utiliza una tecnología OLED para asegurarnos mil millones de colores vivos, unos negros muy puros, un mejor contraste e iluminación excepcional para ver cada escena de la mejor manera posible. A esto tenemos que sumarle que alcanza una frecuencia de actualización nativa de 100 Hz, la cual se puede aumentar hasta 144 Hz mediante una tecnología Motion Xcelerator pensada especialmente para gaming, y es compatible con HDR10+ Adaptive, HDR10 y HLG.

Por otro lado, cabe mencionar que el cerebro de esta smart TV es un procesador NQ4 AI Gen3 que nos garantiza un rendimiento muy fluido y es capaz hasta de escalar contenido de menor resolución a 4K. Y en términos de software, ejecuta un sistema operativo Tizen propio de la marca que nos da acceso a una gran variedad de aplicaciones y servicios de juego en la nube. Aunque lo más importante es que está preparada para seguirnos el ritmo durante años, pues nos promete actualizaciones a largo plazo.

Y en cuanto a su sonido, tampoco pasa desapercibida, ya que dispone de un sistema 2.1.2 canales formado por diferentes altavoces y un subwoofer para alcanzar una potencia RMS de 60 W. Eso sí, para sacarle aún más partido, soporta unas tecnologías Dolby Atmos y OTS Lite que aportan un mayor realismo y profundidad al audio en series, películas, deportes o videojuegos.

Llegado a este punto, nos queda mencionar que tiene un diseño ultrafino, sin marcos y con una peana central muy elegante que la marca ha nombrado como Infinity One. Mientras que si hablamos de su apartado de conectividad, no le falta de nada al ofrecernos Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, un puerto LAN Ethernet, dos USB-A, cuatro HDMI 2.1 y salida óptica digital para curbir todas nuestras necesidades.

