Móviles baratos hay muchos, pero por menos de 173 euros pocos están a la altura de este Motorola

El 1 de diciembre finaliza la Semana de Black Friday de Amazon, así que aún estás a tiempo de renovar tu móvil y, de paso, ahorrar. Por ejemplo, el motorola moto g56 es un móvil de gama media que actualmente tiene un 30 % de descuento y un precio muy tentador. A modo de adelanto diremos que es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 175 euros.

Cuando no está en oferta, el motorola moto g56 cuesta 249 euros en su versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 174,99 euros. Es el precio mínimo histórico, razón de más para hacerte con este móvil que no te defraudará. De hecho, no está nada mal a nivel de características.

Un móvil de gama media a precio de gama baja

Lo primero que llama la atención al ver este móvil es el frontal, donde hay una pantalla IPS Full HD+ de 6,72 pulgadas que no solo es perfecta para consumir todo tipo de contenido, sino que también garantiza una gran fluidez gracias a su tasa de refresco de 120 Hz. Ahora bien, de nada sirve una buena pantalla si el procesador no está a la altura. Sobre esto último, en su interior encontramos el chip MediaTek Dimensity 7060 que, junto a los 8 GB de memoria RAM, aseguran un buen rendimiento bajo cualquier escenario. A esto hay sumar 256 GB de almacenamiento con la posibilidad de ampliarlo mediante una tarjeta microSD.

En el apartado fotográfico, Motorola se ha decantado por un sistema de dos cámaras traseras: principal de 50 megapíxeles y ultra gran angular de 8 megapíxeles. Sin embargo, donde Motorola ha querido dar un golpe sobre la mesa es en los selfies; la cámara frontal de 32 megapíxeles con tecnología HDR asegura grandes resultados, incluso en condiciones que no son ideales.

Este dispositivo viene con Android 15 de fábrica y en 2026 recibirá Android 16, la versión más reciente del sistema operativo de Google. Por otro lado, no está de más mencionar que tiene un chip NFC para realizar pagos móviles con total comodidad. Como puedes ver, no está nada mal. Llegados a este punto, no nos queda más que recomendarlo.

