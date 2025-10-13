Oferta flash: esta aspiradora sin cable tiene un gran descuento y nunca antes ha estado tan barata

Si llegaste tarde a la Fiesta de Ofertas Prime 2025 de Amazon y no lograste comprar la aspiradora que querías por menos de su precio habitual, no te preocupes. Tenemos una alternativa que te sorprenderá tanto por sus características como por su increíble descuento del 45 %, y no es otra que la Ivormentico V10 EVO, que tiene reseñas mayormente positivas. Quién sabe, tal vez te interese y sea justo lo que buscas.

La aspiradora sin cable Ivormentico V10 EVO tiene un precio recomendado de 229,99 euros, pero si aprovechas esta oferta flash de Amazon será tuya por tan solo 126,34 euros. Por lo tanto, estamos hablando de 103,65 euros menos. No hace falta decir que es un acierto, sobre todo si tenemos en cuenta que es el precio mínimo histórico. ¡Aprovecha!

Llévate la Ivormentico V10 EVO al mejor precio en Amazon

Esta aspiradora sin cable incluye varios accesorios Ivormentico

En el interior de esta aspiradora hay un motor de alta velocidad con una potencia de 600 vatios. Esto se traduce en una limpieza más profunda, incluso en superficies exigentes como alfombras. Además, cuenta con cuatro modos (eco, estándar, turbo y auto) que permiten adaptar la potencia a cada necesidad. Como es lógico, a mayor potencia, menor autonomía.

Al igual que otras aspiradoras, esta también incorpora un cepillo en forma de V, diseñado para reducir los enredos. Mención especial a la luz verde en el frontal, que hace visible el polvo en condiciones de poca luz. Tampoco está de más mencionar que incluye varios accesorios: boquilla plana 2 en 1 y cepillo para rendijas, entre otros.

El diseño de doble depósito de 1,8 litros separa los residuos sólidos de las partículas más finas, reduciendo la obstrucción del filtro HEPA y manteniendo la potencia de succión por más tiempo. A esto se suma un sistema ciclónico de 5 capas, que minimiza la frecuencia de limpieza del filtro y asegura un aire más limpio. A nivel de autonomía, lleva una batería que ofrece puede durar hasta 70 minutos en modo auto. Dicha batería es extraíble.

Si prefieres una aspiradora sin cable antes que un robot aspirador, la Ivormentico V10 EVO no te decepcionará, y ahora que está mucho más barata es un buen momento para comprarla. Así que, si quieres ir a lo seguro, no lo dudes más y aprovecha este chollo antes de que se agote.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.