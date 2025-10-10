De oferta el móvil que demuestra que no hay que gastar más para tenerlo todo

A veces, elegir un móvil se convierte en una especie de sacrificio. Si quieres potencia, pierdes batería. Si buscas buena cámara, renuncias a un buen precio. Y, si quieres todo, te tienes que ir a la gama alta y el presupuesto se dispara. Pero, de vez en cuando, aparece un modelo que sabe mantener el equilibrio, que no te obliga a elegir y que te lo da todo en un mismo cuerpo.

El POCO F7 pertenece a esa categoría poco común, la de los teléfonos que hacen mucho más de lo que deberían por su precio. Y, cuando lo pruebas, entiendes que su objetivo va más allá del marketing, ya que ofrece fluidez, resistencia y diseño, más allá de intentar aparentar. Ojo porque es un móvil que cuesta 499,99 euros a su precio habitual, tal y como puedes comprobar en la tienda de Xiaomi, pero ya sabes que estoy aquí para intentar bajar esos precios, y parece que lo he vuelto a conseguir.

Ahora que podemos comprar este móvil con 195 euros de descuento en AliExpress, se convierte en una de las opciones más recomendadas si estás buscando un móvil por 300 euros aproximadamente. Para conseguirlo por 305 euros tendrás que introducir el cupón ESHS15 en el momento de hacer tu compra. Y no es el único cupón que podrás utilizar en esta campaña de AliExpress, porque también están estos otros disponibles:

ESHS15 : 15 euros de descuento en compras superiores a 130 euros

: 15 euros de descuento en compras superiores a 130 euros ESHS09 : 9 euros de descuento en compras superiores a 80 euros

: 9 euros de descuento en compras superiores a 80 euros ESHS06 : 6 euros de descuento en compras superiores a 50 euros

: 6 euros de descuento en compras superiores a 50 euros ESHS03 : 3 euros de descuento en compras superiores a 25 euros

: 3 euros de descuento en compras superiores a 25 euros ESHS01: 1 euro de descuento en compras superiores a 10 euros

El POCO F7 demuestra que no hay que gastar más para tenerlo todo

Hace ya tiempo que POCO ha encontrado su propia identidad, y este F7 lo confirma. No es un móvil extravagante ni busca serlo. Tiene una estética sobria, moderna y muy cuidada. La consigue gracias a un cuerpo sólido con los bordes redondeados, unos marcos finos y un módulo de cámara que se integra con elegancia en su trasera, sin sobresalir de manera exagerada. Tiene un acabado con cristal y aluminio que transmite calidad, siendo el típico móvil que da seguridad al cogerlo, no parece frágil. De hecho, su certificación IP68 le añade un extra de tranquilidad.

El POCO F7 monta una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con una resolución 1,5K, un brillo máximo de 3200 nits y una tasa de refresco de 1220 Hz. Con estos datos, es una de las mejores pantallas que puedes encontrar en este rango de precio. La experiencia visual es sobresaliente, los colores son vivos pero equilibrados, los negros profundos y el contraste real. Este panel está protegido por Gorila Glass Victus.

En el corazón del POCO F7 viene el Snapdragon 8s Gen 4, un procesador diseñado para ofrecer un rendimiento cercano a la gama alta pero sin el consumo extremo de energía ni el precio asociado. Es un chip que otros fabricantes reservan para tus modelos "premium asequibles", pero aquí Xiaomi hace que brille con luz propia. Le acompañan 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Las aplicaciones abren al instante, los cambios entre tareas son inmediatos y los juegos corren con suavidad.

El F7 no busca competir en marketing con los grandes nombres de la fotografía móvil, pero su conjunto de cámaras sorprende por su consistencia. En la trasera encontramos un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, acompañado de un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 20. El sensor principal es rápido, luminoso y ofrece un color muy equilibrado. Las fotos mantienen un tono realista, sin sobresaturación ni exceso de nitidez. Y el OIS marca la diferencia porque las imágenes en movimiento o con poca luz salen más estables. Es un conjunto que rinde bien en el día a día.

Si hay algo que define al POCO F7 es su capacidad para aguantar el ritmo. Tiene una batería de 6500 mAh que ofrece cifras reales de autonomía de hasta dos días de uso, algo a lo que otros fabricantes ni siquiera aspiran. Y, cuando necesites cargarlo, su sistema de carga rápida de 90 W te devolverá una carga completa en aproximadamente 35 minutos.

Como te decía más arriba, este móvil no busca deslumbrar en un único aspecto, sino conquistar por equilibrio. Y sí, lo consigue. Tiene potencia de sobra, una pantalla espectacular, cámaras consistentes, una batería imparable... Y en general, una calidad que sorprende por este precio.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.