Olvídate de barrer: este robot aspirador Roomba está rebajado y deja los suelos impolutos

Si después de mucho pensarlo has decidido comprar un robot aspirador, no podrías haber elegido un mejor momento. El iRobot Roomba 105 Combo, que es un éxito en ventas, vuelve a tener un 43 % de descuento por tiempo limitado. Esta rebaja lo sitúa al alcance de prácticamente cualquier bolsillo, por lo que merece la pena que le eches un vistazo.

El iRobot Roomba 105 Combo tiene un precio recomendado de 299 euros, pero lo puedes conseguir por tan solo 169 euros en Amazon y MediaMarkt Hablamos de un ahorro de 130 euros, lo cual no está nada mal. Si al final te animas a comprarlo, mejor hazlo rápido, no sabemos cuánto tiempo durará este ofertón. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

iRobot Roomba 105 Combo, un robot aspirador con una excelente relación calidad-precio

Entre los muchos más destacables del iRobot Roomba 105 Combo es que puede aspirar y fregar simultáneamente o por separado, siendo su principal atractivo. Puedes elegir entre los modos de solo aspiración, solo fregado o el modo combinado. Otra característica que merece la pena mencionar es que cuenta con detección automática de alfombras, que asegura que el robot no empiece a fregar sobre ellas.

A la hora de limpiar, su potencia de succión de 7000 Pa, una cifra que lo sitúa por encima de muchos rivales en su rango de precio, asegura que las partículas más finas y los residuos más grandes sean capturados con eficacia. Esta potencia se complementa con un cepillo de cerdas multisuperficie y un cepillo para esquinas y bordes, una combinación diseñada para llegar a donde la suciedad se esconde y eliminar el pelo y las pelusas que se acumulan en casa.

El iRobot Roomba 105 Combo también incorpora la tecnología ClearView LiDAR, un sistema avanzado que mapea todas las habitaciones y permite al robot aspirador evitar cualquier obstáculo. Por cierto, puedes programar cuándo quieres que limpie a través de la aplicación Roomba Home. Finalmente, con una autonomía de hasta 120 minutos, es capaz de realizar la limpieza de la mayoría de los hogares con una sola carga.

Si tenemos en cuenta todo lo que ofrece y que está rebajado 130 euros, no hace falta decir que es una oportunidad que no deberías dejar pasar. Además, iRobot suele ser sinónimo de calidad, de ahí que este robot aspirador tenga más de 7.100 valoraciones y reseñas mayormente positivas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.