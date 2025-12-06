Olvídate del cargador y disfruta más con esta tableta Lenovo que te sorprenderá por sus características y precio

Una de las tabletas más vendidas en Amazon en las últimas semanas puede ser tuya por 50 euros menos del precio de venta recomendado. Estamos hablando de la Lenovo Tab de 10,1 pulgadas, y actualmente tiene un 30 % de descuento, así que es un buen momento para comprarla. Por sus características, que veremos más adelante, es una gran compra si buscas un dispositivo compacto y versátil para ver vídeos, leer, navegar por Internet y más.

Actualmente, la Lenovo Tab de 10,1 pulgadas se puede conseguir en Amazon por 119 euros (PVPR de 169 euros). A este precio, es de las mejores opciones disponibles ahora mismo si buscas algo asequible de una marca reconocida. Si a esto le sumamos que tiene una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5 y que el mes pasado se vendieron más de 1.000 unidades, no hace falta decir que estamos hablando de una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Una tableta versátil con una excelente autonomía

Esta tableta tiene dos altavoces con Dolby Atmos Lenovo

Aunque hay muchas tabletas baratas, no todas cumplen con las expectativas, pero este no es el caso. La Lenovo Tab de 10,1 pulgadas tiene un diseño moderno construido sobre una estructura de aluminio. Además, incluye una funda transparente con soporte para que se mantenga como el primer día. Sin embargo, lo que realmente destaca de esta tableta es su panel IPS de 10,1 pulgadas con una resolución nativa de 1.920 por 1.200 píxeles. Dicha resolución ofrece una gran nitidez a la hora de ver series o leer, por poner un par de ejemplos. En el apartado de sonido encontramos dos altavoces con Dolby Atmos.

Para ofrecer la mejor experiencia posible, en su interior lleva el MediaTek Helio G85, un chip para dispositivos de gama baja que está acompañado por 4 GB de memoria RAM. Esto se traduce en un buen rendimiento en las tareas cotidianas. A nivel de almacenamiento, el modelo en oferta cuenta con 128 GB que se pueden ampliar mediante tarjeta microSD. Por último, la batería también está a la altura de lo esperado. Con una capacidad de 5.100 mAh, es capaz de ofrecer hasta 9,5 horas de reproducción en YouTube.

Por sus características, y si tenemos en cuenta que ahora está disponible por 119 euros, sin duda es una tableta que vale la pena comprar. Así que, si quieres ir lo seguro y no jugártela comprando tu nueva tableta, aprovecha esta oferta antes de que finalice o se agote.

