Pantalla de 17,3 pulgadas, Intel Core i5 y 512 GB de SSD en este portátil que puede ser tuyo por menos de 550 euros

Cuando se trata de portátiles, el tamaño estándar suele ser de 15,6 pulgadas, aunque los modelos de 14 pulgadas también son muy populares. No obstante, hay fabricantes que también apuestan por lanzar equipos con más pulgadas de pantalla, como Acer. Pues bien, tenemos que hablar de este fabricante y de uno de sus portátiles, el Acer Aspire 17 A17-51M-52VS, que tiene una pantalla de 17,3 pulgadas y un 21 % de descuento.

Tal vez pienses que un portátil de 17,3 pulgadas tiene que ser muy caro, pero no hay nada más alejado de la realidad. El Acer Aspire 17 A17-51M-52VS tiene un precio recomendado de 699 euros, pero actualmente está disponible en Amazon por 549 euros. ¿Y qué opinan los usuarios de este equipo? La mayoría están encantados si tenemos en cuenta sus reseñas, de ahí que tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Un portátil para productividad con una pantalla impresionante

Este porátil lleva un Intel Core i5 de 13ª generación Acer

Sin duda, la pantalla del este portátil es la gran protagonista, con un panel Full HD (1.920 por 1.080 píxeles) que, por su tamaño, es ideal para editar todo tipo de documentos, navegar por Internet, ver películas y mucho más. Además, tus ojos te lo agradecerán. Aunque al principio no lo parezca, la diferencia se nota bastante al pasar de una pantalla de 15,6 pulgadas a una de 17,3 pulgadas.

Donde tampoco decepciona es en el procesador, y es que lleva un Intel Core i5-1334U de 10 núcleos. Si bien es de bajo consumo, ofrece un buen rendimiento en ofimática y otras tareas que no sean muy exigentes. En cuanto a RAM y almacenamiento, tiene 8 GB y un SSD de 512 GB. Podríamos decir que esta configuración es más que suficiente para la mayoría de los usuarios.

Más allá de ser un equipo que es perfecto para productividad, también lo puedes usar para jugar de forma ocasional a videojuegos indies que sean poco exigentes. Ahora bien, esto no quiere decir que no sea posible jugar a títulos triple A, pero tendrás que recurrir a Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW u otra plataforma de juego en la nube. Por último, no está de más mencionar que incluye Windows 11 Home, por lo que no tendrás que instalar el sistema operativo de Microsoft por tu cuenta y tampoco comprar la licencia OEM.

No es fácil encontrar un portátil de 17,3 pulgadas por menos de 550 euros, por eso es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Si a esto le sumamos que es una oferta por tiempo limitado que puede finalizar en cualquier momento, será mejor que lo añadas a cesta lo antes posible.

