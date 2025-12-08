La pantalla grande más accesible del momento: ideal si quieres leer, ver, aprender o simplemente desconectar

Hay días que casi se nos escapan entre las manos. Salimos de casa cuando aun estamos medio dormidos, volvemos corriendo, cenamos a medias y, aun así, nos queda una lista infinita de cosas por hacer. En medio de ese ritmo frenético, solemos buscar rincones de calma que pueden ir desde un episodio de una serie que siempre nos hace reír hasta revisar el correo desde el sofá.

En esos espacios donde las tablets encuentran su sitio real. Y no siempre necesitamos la más potente del mercado, ni la más profesional. A veces solo queremos una tablet que sea cómoda, rápida, ligera e intuitiva. Cuatro características que cumple la Samsung Galaxy Tab A9+ de la que te voy a hablar hoy.

Este modelo salió al mercado con un precio oficial de 229 euros, si bien es cierto que ahora mismo se puede encontrar rebajada en varias tiendas. Por ejemplo, en MediaMarkt cuesta 195 euros, mientras que en Amazon se queda en 181 euros. Pero la mejor noticia nos la trae AliExpress, quien nos permite comprarla por 138 euros. Ya ves que la diferencia es abismal, así que es un gran momento para hacernos con ella. Y además con envío y devolución gratis, que siempre es una tranquilidad.

Samsung Galaxy Tab A9+: un equilibrio que sorprende por 138 euros

La experiencia con una tablet empieza siempre por la pantalla. Y la de la Galaxy Tab A9+ se siente más grande que lo que indica su cifra. 11 pulgadas en formato 16:10, suficiente para que ver series en el sofá se convierta en un buen plan, o para que una videollamada familiar se sienta más cercana. Los colores son vivos, la resolución ofrece nitidez suficiente para leer cómodamente y el brillo se comporta bien en general. Ofrece lo más importante, que es comodidad visual en el día a día.

Su sistema de sonido está muy por encima de lo esperado en este rango de precio Difoosion / Christian Collado

La Tab A9+ monta un Snapdragon 695, un procesador que encuentra ese lugar perfecto entre potencia suficiente y eficiencia. No quiere ser una máquina de edición pesada, pero sí quiere abrir apps sin lentitud, navegar con fluidez, mover la multitarea, reproducir vídeo sin cortes... y lo consigue. Si lo que buscas es una tablet que responda en el día a día, esta está hecha justo para eso. Viene con una configuración de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, que además son ampliables hasta 1 TB a través de microSD.

Y tiene un diseño bastante ligero gracias a sus 480 gramos de peso que hacen que sea muy cómoda de utilizar. Puedes sostenerla durante horas sin cansarte, pasar páginas con una mano, sostenerla en la cama sin miedo a que te caiga en la cara (sí, a mí también me ha pasado)... Es un diseño sencillo y muy limpio, no intenta llamar la atención pero consigue que todo encaje. Nosotros tuvimos la oportunidad de analizar esta tablet, y te contamos cómo fue utilizarla durante semanas.

En términos de sonido, Samsung ha apostado por una configuración con cuatro altavoces, algo que sorprende en una tablet de este rango. Las series se escuchan claras, las videollamadas suenan nítidas, la música no se distorsiona, los vídeos de YouTube tienen más cuerpo...

Si tienes un móvil Samsung, esta tablet se sentirá como una extensión natural ya que sincroniza notificaciones, permite copiar algo en un dispositivo y pegarlo en otro, comparte archivos con un gesto... En cualquier caso, estoy segura de que la integrarás con facilidad en tu día a día y la usarás para tomar apuntes, ver vídeos, asistir a clases online, revisar documentos...

Lo cierto es que, por su precio, no se le puede pedir más. Está diseñada para hacerse un hueco en tu vida, en tu cocina, en la mochila y en tus ratos muertos. Y ahora, con esta caída de precio, su valor deja de estar en la comparación técnica y pasa a estar en la experiencia.

